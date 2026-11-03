Brasiliense que morreu após reação alérgica em Portugal é sepultada

Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A enfermeira brasiliense Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, foi velada e sepultada nesta terça-feira (3/11), no Cemitério Campo da Esperança em Taguatinga. A jovem morreu em 21 de outubro, após sofrer uma reação alérgica a frutos do mar durante uma viagem de lua de mel em Portugal.

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Mais de 200 pessoas compareceram à cerimônia para prestar as últimas homenagens à jovem. O velório foi realizado das 13h30 às 15h30. O sepultamento, às 16h.

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