InícioCidades DF
Luto

Brasiliense que morreu após reação alérgica em Portugal é sepultada

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica a frutos do mar durante a lua de mel em Portugal. O velório e o sepultamento ocorreram nesta terça-feira (3/11), em Taguatinga

Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A enfermeira brasiliense Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, foi velada e sepultada nesta terça-feira (3/11), no Cemitério Campo da Esperança em Taguatinga. A jovem morreu em 21 de outubro, após sofrer uma reação alérgica a frutos do mar durante uma viagem de lua de mel em Portugal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Mais de 200 pessoas compareceram à cerimônia para prestar as últimas homenagens à jovem. O velório foi realizado das 13h30 às 15h30. O sepultamento, às 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Saiba Mais

  • Mais de 200 pessoas se reuniram para prestar homenagens a Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga
    Mais de 200 pessoas se reuniram para prestar homenagens a Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga Foto: Vitória Torres/CB/D.A Press
  • Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga
    Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga Foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press
  • Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga
    Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga Foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press
  • Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga
    Familiares e amigos se despedem da enfermeira Amanda Marinho Nascimento em Taguatinga Foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press
  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/11/2026 16:44
x