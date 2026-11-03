Homem embriagado é preso após agredir a mãe, no Areal

Dois homens, de 30 e 27 anos, foram presos em flagrante, no domingo (1º/11), após uma mulher ser agredida e um homem esfaqueado, na QS 8, conjunto 220, no Areal. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência.
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Segundo a PMDF, o homem de 30 anos chegou em casa embriagado, aplicou um mata-leão na própria mãe e a agrediu com socos. Ao ouvir os pedidos de socorro, um amigo da família interveio para interromper as agressões. Nesse momento, o homem de 27 anos entrou na residência, pegou uma faca e atacou o amigo, que tentou se defender com um pedaço de portão, mas foi atingido no braço.
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O ferido recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O filho da mulher, que apresentava ferimentos nos lábios, foi levado pelos bombeiros ao Hospital de Base, sob escolta policial, e permaneceu sob guarda.
De acordo com a polícia, o filho da vítima possui registros anteriores por tentativa de homicídio e violência doméstica e familiar contra a própria mãe, além de lesão corporal, vias de fato e ameaça. O segundo envolvido possui registro anterior por vias de fato. A ocorrência foi encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul.
Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho
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