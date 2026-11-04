Vacina contra influenza é liberada para todas as idades no DF

Vacina contra influenza é liberada para todas as idades - (crédito: Imagem de Freepik)

Com o objetivo de aumentar a proteção contra a gripe, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) liberou a vacina contra a influenza para todas as faixas etárias nas salas de vacinação do DF, a partir desta quarta-feira (4/11). Antes disponibilizada somente para os grupos de risco — como crianças, idosos e gestantes —, o imunizante agora é ofertado a qualquer indivíduo com mais de 6 meses de idade. Ao todo, o estoque conta com mais de 40 mil doses, que estarão disponíveis até o término dos insumos.

Segundo informações da SES-DF, a meta de cobertura para os grupos prioritários é de 90% da população da capital, porcentagem que ainda não foi alcançada. Povos indígenas, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades também fazem parte da lista prioritária.

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Entretanto, de janeiro a outubro deste ano, apenas 57,3% desse público se vacinou. De acordo com a gerente da Rede de Frios do DF, Tereza Luiza Pereira, a chegada do período chuvoso eleva a circulação do vírus, o que torna ainda mais urgente a ampliação da cobertura vacinal.

"É uma vacina que precisa ser tomada anualmente. Quando indivíduos desses grupos deixam de se vacinar, as chances de hospitalização aumentam", explica a farmacêutica. A especialista esclarece que a imunização protege contra quadros mais complexos da doença, que podem levar a óbito.

Imunização infantil

Enquanto os adultos precisam de apenas uma dose por ano, as crianças entre 6 meses e 9 anos de idade que estão se vacinando pela primeira vez devem receber duas doses, com um intervalo de 30 dias entre elas.

Segundo a pasta, a abertura para o público geral não afeta a prioridade de atendimento aos grupos de risco.

Para tomar a vacina, basta comparecer a uma sala de vacinação com documento de identidade e carteira de vacinação em mãos. No link saude.df.gov.br/vacinacao-influenza, é possível consultar os locais de vacinação com imunizantes disponíveis.