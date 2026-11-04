DF pede vacina contra a mpox ao Ministério da Saúde

Com 23 casos confirmados de mpox, o Distrito Federal está sem doses da vacina contra a doença e solicitou ao Ministério da Saúde o envio de novas unidades. Embora não haja um medicamento específico para o tratamento, existe vacina indicada para grupos com maior risco de evolução grave. A imunização pode ser feita antes da exposição, para profissionais de saúde e pessoas imunossuprimidas que atendam aos critérios definidos pelo Ministério da Saúde, ou após o contato direto com um caso suspeito ou confirmado.

A gerente da Rede de Frio da Secretaria de Saúde (SES-DF), Teresa Luiz Pereira, explicou que o governo local aguarda o reabastecimento. “Atualmente, o Distrito Federal está sem estoque da vacina. Contudo, estamos em tratativas com o Ministério da Saúde para que ele nos forneça mais algumas doses. Aguardamos esse reabastecimento para que a vacina seja distribuída ao Hospital Universitário, que é a única sala no Distrito Federal que faz a aplicação”, afirmou.

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Teresa ressaltou que a vacina não é destinada à população em geral. “A vacinação é para um grupo bem específico, para pessoas vivendo com HIV e AIDS, num estágio de supressão muito específico definido pelo Ministério da Saúde”, disse.

A gerente explicou que a aplicação depende de uma avaliação técnica de cada paciente. “Lembrando que, atualmente, a sala não está abastecida, não adianta ir até lá. Até porque a vacinação só vai ocorrer após uma avaliação de toda a área técnica para verificar se a pessoa realmente tem condições e necessidade de tomar a vacina”, afirmou.

Sinais de alerta

Desde 2022, quando teve início a disseminação mundial da doença, o DF registrou 425 casos confirmados da doença. A SES-DF ressaltou que a prevenção e o reconhecimento dos sinais e sintomas são essenciais para o diagnóstico e o tratamento precoces da mpox.

O principal sinal de alerta é o aparecimento repentino de lesões nas mucosas ou de erupções cutâneas agudas, como bolhas, em qualquer parte do corpo.

Para prevenir a transmissão, a secretaria recomenda evitar contato físico próximo ou íntimo com pessoas que apresentem lesões suspeitas na pele, higienizar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos pessoais, como roupas, toalhas e roupas de cama.

Em caso de suspeita ou confirmação de mpox, a orientação é evitar contato próximo com outras pessoas e seguir as recomendações dos profissionais de saúde, incluindo o período de isolamento indicado para reduzir o risco de transmissão.

