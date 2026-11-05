Chuva e trovoadas devem marcar os próximos dias no DF; veja previsão

O panorama meteorológico detalhado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a elevada umidade e as pancadas de chuva com trovoadas isoladas acompanharão a rotina brasiliense nos próximos dias, sob a influência direta do fenômeno climático El Niño. Esta quinta-feira (5/11) inicia com chuvas isoladas pela manhã, evoluindo para pancadas à tarde e trovoadas isoladas à noite, com mínima entre 20°C e 21°C e máxima atingindo o pico de 34°C, além de umidade entre 40% e 95% e ventos fracos.

As instabilidades continuam nesta sexta-feira (6/11) com chuvas e trovoadas mais fortes, temperaturas entre 21°C e 34°C e umidade alta, podendo chegar a 100%. No fim de semana, o sábado (7/11) será de céu encoberto com tempestades e termômetros de 21°C a 32°C, enquanto o domingo (8/11) mantém o tempo instável com pancadas de chuva e máxima de 30°C. Todo esse volume de chuva acima da média para o trimestre (novembro de 2026 a janeiro de 2027) é impulsionado pela atuação contínua do El Niño no Centro-Oeste.

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A continuidade das chuvas no Distrito Federal tem provocado graves transtornos na infraestrutura urbana e na mobilidade da população, registrados principalmente na forma de quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e bloqueio de vias por lama. Na madrugada desta quarta-feira (4/11), galhos atingiram veículos e a fiação elétrica no Cruzeiro Velho, enquanto moradores de Sobradinho 2 reclamaram do isolamento provocado pelo atoleiro em uma obra de pavimentação inacabada na DF-150.

No caso específico do Cruzeiro Velho, o incidente ocorreu no Setor de Residências Econômicas Sul (SRES), Quadra 7, Bloco I, quando a queda de galhos de uma árvore atingiu dois automóveis que estavam estacionados e danificou a fiação da rede pública de energia. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado às 2h42 e deslocou três viaturas ao endereço para isolar e sinalizar o trecho, evitando riscos de acidentes e choque elétrico com a vegetação energizada.

No Cruzeiro Velho, galhos atingiram veículos e a fiação elétrica (foto: Créditos: CBMDF/Material cedido ao Correio)

Para permitir os procedimentos técnicos com segurança, a concessionária Neoenergia Brasília fez o desligamento temporário da eletricidade na quadra afetada. O fornecimento de energia e a liberação da pista foram totalmente restabelecidos às 12h12 do mesmo dia, após ação conjunta do CBMDF, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e da Administração Regional do Cruzeiro, sem registro de pessoas feridas. Os bombeiros reforçam a orientação para que a população mantenha distância de árvores caídas em contato com a rede elétrica e aguarde o atendimento dos órgãos especializados.

Paralelamente aos estragos causados pelos temporais, moradores da região entre a Chácara Buritis e o Parque Canela de Ema, em Sobradinho 2, enfrentaram dificuldades de acesso aos condomínios situados às margens da DF-150 e à região do Versalhes devido a um suposto abandono de uma obra de pavimentação. Procurado pelo Correio, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF) informou que a obra não está parada.

"Em razão do período chuvoso, houve uma diminuição no ritmo dos trabalhos que estão nas fases de escavação e terraplenagem. Atualmente, o DER trabalha nos bordos da pista e o tráfego está liberado. Quando o serviços forem realizados na pista propriamente dita, as intervenções serão realizadas visando impactar o menos possível o trânsito na região", destacou o departamento em nota.