Eixão do Lazer recebe corrida que celebra a vida de bebês prematuros

O Eixão do Lazer receberá a terceira edição da Corrida e Caminhada da Prematuridade, em 22 de novembro. O evento é promovido pela Sociedade de Pediatria do Distrito Federal (SPDF), com o objetivo de celebrar a vida e as histórias de superação de bebês prematuros. A corrida reunirá famílias e profissionais de saúde que acompanharam as crianças durante a internação neonatal e visa chamar a atenção das autoridades para a necessidade de políticas públicas que garantam recursos para os cuidados dos bebês e das famílias.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Serão três percursos durante o evento. O principal deles terá quatro quilômetros. Haverá uma caminhada de dois quilômetros e uma corrida de 50 metros, para crianças.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para participar, os interessados podem comprar os ingressos por meio da plataforma Sympla. As entradas custam R$ 109,90 para adultos; R$ 89,90 para crianças; e R$ 54,50 para pessoas com deficiência (PcD). Os ingressos dão direito a uma camisa e a uma medalha. A largada será às 8h30, na altura do Banco Central (102 Sul).
Serviço:
3ª Corrida e Caminhada da Prematuridade da SPDF (Sociedade de Pediatria do Distrito Federal)
Quando: 22 de novembro (domingo)
Horário: largada às 8h30
Onde: Eixão do Lazer - altura do Banco Central
Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/3a-corrida-e-caminhada-da-prematuridade/3561922
Saiba Mais
- Cidades DF Nota legal vai sortear R$ 3,5 milhões em prêmios nesta quinta-feira (5/11)
- Cidades DF Vídeo: cão farejador encontra fumo em chinelo de visitante na Papuda
- Cidades DF Polícia desmantela grupo investigado por fraudes bancárias milionárias
- Cidades DF Sobradinho recebe evento Arte na Praça IX neste sábado (07/11)
- Cidades DF Patury vê avanços na PEC da Segurança e cobra combate à reincidência