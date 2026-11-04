Eixão do Lazer recebe corrida que celebra a vida de bebês prematuros

O Eixão do Lazer receberá a terceira edição da Corrida e Caminhada da Prematuridade no dia 22 de novembro - (crédito: Divulgação/SPDF)

O Eixão do Lazer receberá a terceira edição da Corrida e Caminhada da Prematuridade, em 22 de novembro. O evento é promovido pela Sociedade de Pediatria do Distrito Federal (SPDF), com o objetivo de celebrar a vida e as histórias de superação de bebês prematuros. A corrida reunirá famílias e profissionais de saúde que acompanharam as crianças durante a internação neonatal e visa chamar a atenção das autoridades para a necessidade de políticas públicas que garantam recursos para os cuidados dos bebês e das famílias.

Serão três percursos durante o evento. O principal deles terá quatro quilômetros. Haverá uma caminhada de dois quilômetros e uma corrida de 50 metros, para crianças.

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Para participar, os interessados podem comprar os ingressos por meio da plataforma Sympla. As entradas custam R$ 109,90 para adultos; R$ 89,90 para crianças; e R$ 54,50 para pessoas com deficiência (PcD). Os ingressos dão direito a uma camisa e a uma medalha. A largada será às 8h30, na altura do Banco Central (102 Sul).

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Serviço:

3ª Corrida e Caminhada da Prematuridade da SPDF (Sociedade de Pediatria do Distrito Federal)

Quando: 22 de novembro (domingo)

Horário: largada às 8h30

Onde: Eixão do Lazer - altura do Banco Central

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/3a-corrida-e-caminhada-da-prematuridade/3561922