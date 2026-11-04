Sobradinho recebe evento Arte na Praça IX neste sábado (07/11)

A Praça das Arte Theodore Freire, em Sobradinho, recebe neste sábado (7/11), a partir das 19h, o evento Arte na Praça IX. Com entrada gratuita, a festa reúne música, dança, artesanato, gastronomia, brechós e atividades para toda a família.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O evento é um projeto que busca valorizar a arte popular. Para animar a festa, a trilha sonora é marcada por ritmos nordestinos e sertanejo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O cantor e compositor Vino Xaavier dá inicio aos trabalhos com um repertório de forró, arrocha e vaquejada. Na sequência, às 20h, o público poderá acompanhar a apresentação da dançarina Karol Thayná, reconhecida por seus espetáculos de dança do ventre. O guitarrista e cantor Simão Santos e sua banda, fecham a noite com um repertório recheado de sertanejo.
Serviço
Arte na Praça IX
Data: 7 de novembro
Horário: A partir das 19h
Local: Praça das Artes Teodoro Freire, Sobradinho
Entrada: Gratuita
Atrações artísticas: Vino Xaavier, Karol Thayná e Simão Santos & Banda.
Outras atrações: Praça de alimentação, feira de artesanato, brechós e parque infantil.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares
Saiba Mais
- Diversão e Arte Flávio Venturini e Samuel Rosa se encontram no Festival Estilo Brasil
- Diversão e Arte Trilha Menos é Mais libera novos ingressos no Mané Garrincha
- Diversão e Arte Janaina Barbosa, atriz e apresentadora do TV Fama, morre aos 48 anos
- Diversão e Arte Esther Faingold lança livro na Platô que explora os limites da autoficção
- Diversão e Arte Morre atriz Eliana Rocha, de 'Pé na cova', aos 82 anos
- Diversão e Arte Aos 8 anos, Kadu Spínola estreia na tevê como Samuca em "Por você"