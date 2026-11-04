Sobradinho recebe evento Arte na Praça IX neste sábado (07/11)

O evento é um projeto que busca valorizar a arte popular - (crédito: Reprodução/Instagram/@artenapracadf/@elimar_caranguejo)

A Praça das Arte Theodore Freire, em Sobradinho, recebe neste sábado (7/11), a partir das 19h, o evento Arte na Praça IX. Com entrada gratuita, a festa reúne música, dança, artesanato, gastronomia, brechós e atividades para toda a família.

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O evento é um projeto que busca valorizar a arte popular. Para animar a festa, a trilha sonora é marcada por ritmos nordestinos e sertanejo.

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O cantor e compositor Vino Xaavier dá inicio aos trabalhos com um repertório de forró, arrocha e vaquejada. Na sequência, às 20h, o público poderá acompanhar a apresentação da dançarina Karol Thayná, reconhecida por seus espetáculos de dança do ventre. O guitarrista e cantor Simão Santos e sua banda, fecham a noite com um repertório recheado de sertanejo.

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Serviço

Arte na Praça IX

Data: 7 de novembro

Horário: A partir das 19h

Local: Praça das Artes Teodoro Freire, Sobradinho

Entrada: Gratuita

Atrações artísticas: Vino Xaavier, Karol Thayná e Simão Santos & Banda.

Outras atrações: Praça de alimentação, feira de artesanato, brechós e parque infantil.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares