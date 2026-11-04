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CASO MASTER

Damares quer ouvir Vorcaro em comissão do Senado sobre caso Banco Master

Pedido de vista de senadora adiou votação de proposta que prevê fiscalização de possíveis falhas de órgãos públicos no caso

Senadora Damares Alves - (crédito: Assessoria Damares Alves)
Senadora Damares Alves - (crédito: Assessoria Damares Alves)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) quer convocar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para prestar depoimento à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado. A intenção é ouvir o empresário durante a investigação sobre possíveis irregularidades e omissões de autoridades públicas no caso Banco Master. A votação do relatório que autoriza a fiscalização  foi adiada nesta quarta-feira (4/11), após um pedido de vista da senadora Leany Lemos (PSB-DF).

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Relatora da proposta, Damares pediu que o documento fosse colocado em votação durante a reunião do colegiado. O presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), aceitou o pedido, mas Leany solicitou mais tempo para analisar o parecer. Com isso, a decisão sobre o início dos trabalhos ficou para a próxima semana.

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Ao defender a oitiva de Vorcaro, Damares afirmou ter recebido informações de que o ex-banqueiro estaria disposto a falar sobre o caso. "Eu soube, a imprensa fala, há passarinhos azuis andando nos corredores que o Daniel Vorcaro quer falar. Por que não falar nesta comissão? Essa é uma comissão preparada para ouvi-lo", declarou.

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A proposta de fiscalização é de autoria do senador Márcio Bittar (PL-AC), com Damares na relatoria. O objetivo é apurar se órgãos públicos falharam na fiscalização do Banco Master e se autoridades deixaram de adotar medidas para impedir as irregularidades que antecederam a crise da instituição.

O procedimento, chamado de Proposta de Fiscalização e Controle (PFS), permite que comissões do Senado investiguem a atuação de órgãos públicos, solicitem documentos, ouçam pessoas envolvidas e peçam auditorias ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Damares já apresentou parecer favorável à abertura da fiscalização. Segundo a senadora, o relatório está pronto desde abril. "O Brasil precisa saber de muita coisa que aconteceu no Banco Master", afirmou.

Master na mira

O parecer prevê a apuração de possíveis falhas do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e de órgãos responsáveis pela fiscalização de fundos de previdência. Também propõe investigar se bancos públicos e fundos de pensão foram utilizados para beneficiar operações do Banco Master e se houve interferência política ou omissão de agentes públicos.

Outro ponto previsto é identificar quando as autoridades tiveram conhecimento dos problemas financeiros da instituição, quais alertas receberam e que providências foram adotadas antes da liquidação do banco, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025.

No documento, Damares afirma que a comissão deverá identificar os responsáveis por eventuais falhas nos mecanismos de fiscalização. "A Comissão identificará onde os fluxos de informação falharam e quem era responsável por garanti-los", escreveu.

O relatório estima que o impacto do caso ultrapassa R$ 50 bilhões, considerando os custos para o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e possíveis prejuízos a fundos de previdência.

Ao término dos trabalhos, caso sejam identificados indícios de irregularidades, a comissão poderá encaminhar as conclusões ao Ministério Público e a outros órgãos competentes para apuração e eventual responsabilização dos envolvidos.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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Brunna Ramos

Estagiária na editoria de cidades do Correio Braziliense e comunicadora popular. Graduando em jornalismo no IESB, tem interesse por moda, cultura underground e pautas em defesa de pessoas periféricas e marginalizadas.

Por Brunna Ramos
postado em 04/11/2026 20:06
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