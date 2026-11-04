Damares quer ouvir Vorcaro em comissão do Senado sobre caso Banco Master

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) quer convocar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para prestar depoimento à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado. A intenção é ouvir o empresário durante a investigação sobre possíveis irregularidades e omissões de autoridades públicas no caso Banco Master. A votação do relatório que autoriza a fiscalização foi adiada nesta quarta-feira (4/11), após um pedido de vista da senadora Leany Lemos (PSB-DF).

Relatora da proposta, Damares pediu que o documento fosse colocado em votação durante a reunião do colegiado. O presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), aceitou o pedido, mas Leany solicitou mais tempo para analisar o parecer. Com isso, a decisão sobre o início dos trabalhos ficou para a próxima semana.

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Ao defender a oitiva de Vorcaro, Damares afirmou ter recebido informações de que o ex-banqueiro estaria disposto a falar sobre o caso. "Eu soube, a imprensa fala, há passarinhos azuis andando nos corredores que o Daniel Vorcaro quer falar. Por que não falar nesta comissão? Essa é uma comissão preparada para ouvi-lo", declarou.

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A proposta de fiscalização é de autoria do senador Márcio Bittar (PL-AC), com Damares na relatoria. O objetivo é apurar se órgãos públicos falharam na fiscalização do Banco Master e se autoridades deixaram de adotar medidas para impedir as irregularidades que antecederam a crise da instituição.

O procedimento, chamado de Proposta de Fiscalização e Controle (PFS), permite que comissões do Senado investiguem a atuação de órgãos públicos, solicitem documentos, ouçam pessoas envolvidas e peçam auditorias ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Damares já apresentou parecer favorável à abertura da fiscalização. Segundo a senadora, o relatório está pronto desde abril. "O Brasil precisa saber de muita coisa que aconteceu no Banco Master", afirmou.

Master na mira

O parecer prevê a apuração de possíveis falhas do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e de órgãos responsáveis pela fiscalização de fundos de previdência. Também propõe investigar se bancos públicos e fundos de pensão foram utilizados para beneficiar operações do Banco Master e se houve interferência política ou omissão de agentes públicos.

Outro ponto previsto é identificar quando as autoridades tiveram conhecimento dos problemas financeiros da instituição, quais alertas receberam e que providências foram adotadas antes da liquidação do banco, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025.

No documento, Damares afirma que a comissão deverá identificar os responsáveis por eventuais falhas nos mecanismos de fiscalização. "A Comissão identificará onde os fluxos de informação falharam e quem era responsável por garanti-los", escreveu.

O relatório estima que o impacto do caso ultrapassa R$ 50 bilhões, considerando os custos para o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e possíveis prejuízos a fundos de previdência.

Ao término dos trabalhos, caso sejam identificados indícios de irregularidades, a comissão poderá encaminhar as conclusões ao Ministério Público e a outros órgãos competentes para apuração e eventual responsabilização dos envolvidos.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado