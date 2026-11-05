Polícia Civil prende 33 foragidos da Justiça no DF em apenas dois dias

Trinta e três pessoas com mandados de prisão em aberto foram presas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a Operação Full Time, realizada entre os dias 3 e 4 de novembro. A ação foi feita com o objetivo de localizar e capturar foragidos da Justiça, entre eles condenados por crimes graves e pessoas com prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário.

Entre os crimes relacionados aos mandados cumpridos estão roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, delitos previstos no Estatuto do Desarmamento e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de infrações de trânsito. A PCDF identificou mandados referentes a condenações de 23 anos e 3 meses, 22 anos e 10 meses e 9 anos e 4 meses de prisão. A operação também cumpriu ordens judiciais de prisão preventiva.

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Coordenada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), vinculada ao Departamento de Atividades Especiais (DEPATE), a operação reuniu diferentes forças de segurança. A ação contou com o apoio da Divisão de Operações Aéreas (DOA), também vinculada ao DEPATE, além de equipes da Polícia Federal (PF), da Polícia Militar (PMDF) e da Polícia Penal (PPDF).

Segundo a Polícia Civil, a atuação integrada ampliou a capacidade operacional das equipes e contribuiu para o cumprimento das ordens judiciais. "A iniciativa reforça o compromisso da Polícia com a retirada de criminosos de alta periculosidade do convívio social, especialmente aqueles condenados por delitos graves e que permaneciam em liberdade apesar das decisões judiciais", informou a corporação.