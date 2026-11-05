PCDF combate golpe do álbum da Copa que usou criptomoeda para lavar dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou, nesta quinta-feira (5/11), uma organização criminosa que aplicava golpes de estelionato eletrônico vendendo kits falsos do álbum da Copa do Mundo de 2026. O esquema operava na internet por meio de sites clonados que simulavam a loja oficial da editora Panini, atraindo vítimas com anúncios de pré-vendas inexistentes e recebendo os pagamentos via Pix.

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As investigações começaram em fevereiro de 2026, após uma moradora de Taguatinga denunciar ter adquirido um kit de pré-venda do álbum da Copa por R$ 97 em uma página falsa. Após efetuar o pagamento via Pix, a vítima não recebeu as mercadorias e, ao consultar os canais oficiais da empresa, descobriu que a pré-venda do produto sequer havia sido iniciada.

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A partir desse primeiro registro, os investigadores da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) identificaram outras 16 ocorrências com a mesma dinâmica registradas ao longo do ano. O rastreamento indicou que a fraude operava em larga escala por meio de anúncios patrocinados e páginas clonadas na internet.

Lavagem em criptomoedas

A apuração policial revelou uma complexa teia financeira montada para disfarçar a origem dos valores arrecadados com os golpes. O grupo utilizava contas de pessoas físicas e jurídicas laranjas para pulverizar as quantias recebidas por Pix. Em um período inferior a dois meses, os investigados converteram cerca de R$ 280 mil do dinheiro desviado em ativos virtuais (criptomoedas), em uma tentativa de blindar os recursos contra eventuais bloqueios judiciais.

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Nesta nova etapa da investigação, agentes cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios de Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A Justiça também autorizou a quebra de sigilo e a extração imediata de dados dos celulares e computadores recolhidos para identificar os programadores e demais operadores da rede de sites fraudulentos.

Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa, além de outras infrações que possam surgir com a análise do material apreendido.