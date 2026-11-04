Homem é preso por roubo a pedestres no Recanto das Emas e em Samambaia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, na manhã de quarta-feira (4/11), um homem responsável por uma série de roubos a pedestres cometidos entre as regiões administrativas do Recanto das Emas e de Samambaia. A captura ocorreu após diligências e monitoramento ostensivo, culminando na intercepção do suspeito na QR 120, em Samambaia, momento em que o indivíduo confessou a prática dos crimes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O autor utilizava um automóvel Fiat Uno de cor branca para se aproximar dos pedestres. Durante as abordagens, o criminoso anunciava o assalto e, caso a vítima esboçasse reação ou gritasse por socorro, ele simulava uma discussão de casal para enganar as pessoas ao redor e evitar a intervenção de terceiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Ao realizarem a consulta aos antecedentes criminais do abordado, os policiais verificaram que o homem já possuía duas passagens pela polícia pelos crimes de uso e porte de substância entorpecente.
Na ação policial, foram apreendidos três aparelhos celulares — dos quais um foi devolvido à vítima —, um kit de cosméticos (também devolvido à vítima) e o veículo Fiat Uno empregado nas ações delituosas. O detido e todos os materiais recolhidos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
Saiba Mais
- Cidades DF Motorista de aplicativo é resgatado após ser torturado em cativeiro
- Cidades DF TJDFT realiza mutirão com descontos para negociar dívidas com a Caesb
- Cidades DF Damares quer ouvir Vorcaro em comissão do Senado sobre caso Banco Master
- Cidades DF Comerciantes e frequentadores temem o fim da Feira da Ponta Norte
- Cidades DF Eixão do Lazer recebe corrida que celebra a vida de bebês prematuros
- Cidades DF Entidades LGBT+ cobram restabelecimento de vacinação contra mpox no DF