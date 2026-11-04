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CRIME

Homem é preso por roubo a pedestres no Recanto das Emas e em Samambaia

Suspeito utilizava um Fiat Uno branco para abordar vítimas e simulava discussões de casal para evitar intervenções populares. PMDF interceptou o criminoso na QR 120 e recuperou celulares e cosméticos

Na ação policial, foram apreendidos três aparelhos celulares, um kit de cosméticos e o veículo Fiat Uno empregado nas ações delituosas - (crédito: Divulgação/PMDF)
Na ação policial, foram apreendidos três aparelhos celulares, um kit de cosméticos e o veículo Fiat Uno empregado nas ações delituosas - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, na manhã de quarta-feira (4/11), um homem responsável por uma série de roubos a pedestres cometidos entre as regiões administrativas do Recanto das Emas e de Samambaia. A captura ocorreu após diligências e monitoramento ostensivo, culminando na intercepção do suspeito na QR 120, em Samambaia, momento em que o indivíduo confessou a prática dos crimes.

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O autor utilizava um automóvel Fiat Uno de cor branca para se aproximar dos pedestres. Durante as abordagens, o criminoso anunciava o assalto e, caso a vítima esboçasse reação ou gritasse por socorro, ele simulava uma discussão de casal para enganar as pessoas ao redor e evitar a intervenção de terceiros.

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Ao realizarem a consulta aos antecedentes criminais do abordado, os policiais verificaram que o homem já possuía duas passagens pela polícia pelos crimes de uso e porte de substância entorpecente.

Na ação policial, foram apreendidos três aparelhos celulares — dos quais um foi devolvido à vítima —, um kit de cosméticos (também devolvido à vítima) e o veículo Fiat Uno empregado nas ações delituosas. O detido e todos os materiais recolhidos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 04/11/2026 23:16
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