Veja o vídeo: Motoboys salvam mulher e crianças de se afogarem em enxurrada em Samambaia

Entre as fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Distrito Federal nesta quinta-feira (5/11), um caso chamou a atenção nas quadras 402/404, em Samambaia. Dois motoboys salvaram uma mulher e duas crianças de se afogarem após terem sido atingidas por uma forte enxurrada.

Veja o vídeo:

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Em um vídeo registrado pelos moradores da região mostram os entregadores parando em meio ao trânsito e resgatando as vítimas que estavam presas dentro de um buraco na pista. O vídeo também mostra um grande volume d’água descendo pela rua. Após a iniciativa dos motociclistas, outros populares, como motoristas e pedestres auxiliaram no resgate.

Ao Correio, um dos motociclistas que participou do resgate, Erik Batista, de 22 anos, contou como foi o momento de sufoco. "Foi tudo muito rápido. Eu as vi tentando atravessar a rua, mal deu tempo, e elas já tinham caído", relatou Erik. Ele conta que uma das crianças caiu e ao ser puxada, deu uma rasteira nas outras duas, derrubando-as. "A mulher conseguiu segurar as duas crianças, ela grudou nas mãos delas e não deixou que a chuva arrastasse", acrescentou.

Assim que viu as três pessoas caindo na água, o motociclista não pensou duas vezes em abandonar a moto e ajudar as vítimas. "Eu fiz oque eu pude. Eu consegui chegar até elas e segurá-las. No momento, eu até pensei que eu poderia ser arrastado junto, mas um outro motociclista foi nos ajudar", disse.

Após o resgate, a mulher e as crianças foram para casa, do outro lado da rua, em segurança. "Não tinha muito o que elas pudessem fazer. Não tinha um espaço livre para elas atravessarem, infelizmente", disse Erik. Ele também afirmou que, em períodos de chuva, Samambaia sempre enfrenta os mesmos problemas. "Principalmente nessas últimas quadras da cidade, a chuva vem muito forte. O que mais tem aqui é buraco que fica escondido durante a chuva e causa acidentes", ressaltou.

Outro caso

Mais cedo, na QNF 1, próximo ao Senai de Taguatinga Norte, um ciclista foi resgatado por populares enquanto estava sendo arrastado por uma enxurrada.

A tempestade também causou alagamentos em outras regiões de Taguatinga. Próximo à Feira Permanente da região administrativa, na QNL, um carro caiu em um buraco no asfalto por volta de 12h15.