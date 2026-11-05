Nota Legal: morador do DF fatura R$ 1 milhão após comprar sorvete

Representantes do programa Nota Legal durante o sorteio na tarde desta quinta-feira - (crédito: Reprodução/YouTube)

O prêmio principal do segundo sorteio do Nota Legal foi destinado a um morador da Região Administrativa do Paranoá. A extração ocorreu na tarde de quinta-feira (5/11). O participante faturou R$ 1 milhão após gastar R$ 49,90 na compra de um sorvete na Bacio Di Latte do Conjunto Nacional.

O sorteio também contemplou outros bilhetes de destaque. Os donos de dois prêmios de R$ 100 mil são moradores do Núcleo Habitacional Ana Couti, no município de Presidente Alves, interior de São Paulo, e do Setor Leste do Gama.

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O participante de São Paulo concorreu com a quitação de uma parcela no valor de R$ 149,40 no Centro Universitário Uniplan de Águas Claras. O morador do Gama efetuou uma compra de R$ 234,95 no Atacadão Drogaria São Rafael, situado no Setor Oeste da mesma região administrativa.

No cômputo geral, a iniciativa premiou 12,6 mil bilhetes entre os 78,4 milhões habilitados na rodada. Esses bilhetes pertenceram a quase 1,2 milhão de consumidores que pediram a inclusão do CPF na nota fiscal no período de novembro de 2025 a abril de 2026.

O evento foi transmitido ao vivo e o conteúdo pode ser visto ou revisto pelos interessados no endereço oficial da Seec-DF no YouTube.

Valores e regiões contempladas no sorteio

A relação de premiações principais registrou os seguintes dados de valores e localidades:

R$ 1 milhão: Paranoá, com valor de nota fiscal de R$ 49,90

R$ 200 mil: Presidente Alves, em São Paulo, com valor de nota fiscal de R$ 149,40

R$ 200 mil: Setor Leste do Gama, com valor de nota fiscal de R$ 234,95

R$ 100 mil: Águas Claras, com valor de nota fiscal de R$ 54,95

R$ 100 mil: Guará, com valor de nota fiscal de R$ 644,70

R$ 100 mil: Estrutural, com valor de nota fiscal de R$ 49,40

R$ 50 mil: Vila da Telebrasília, com valor de nota fiscal de R$ 186,08

R$ 50 mil: Asa Norte, com valor de nota fiscal de R$ 25,91

R$ 50 mil: Guará II, com valor de nota fiscal de R$ 113,88

R$ 50 mil: Planaltina, com valor de nota fiscal de R$ 646,58

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.