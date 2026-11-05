Operação desmantela quadrilha do golpe da falsa garota de programa

A equipe da 9ª DP coordenou as investigações que mapearam os terminais telefônicos e o fluxo financeiro do grupo criminoso - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

Três pessoas foram presas em uma operação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que desmantelou uma associação criminosa sediada em Montes Claros (MG) especializada no “golpe da falsa garota de programa”, com atuação voltada a moradores do Lago Norte.

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O grupo atuava especificamente contra moradores da região do Centro de Atividades (CA) do Lago Norte. De acordo com o delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Roney Teixeira Marcelo, a investigação policial resultou na identificação de três suspeitos após o mapeamento minucioso dos terminais telefônicos e do fluxo financeiro utilizado pelo bando.

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A engrenagem do crime começava em um site de acompanhantes, no qual os suspeitos mantinham um perfil falso denominado “Ruiva Online” para atrair as vítimas e agendar encontros físicos. Nas conversas com possíveis clientes, a quadrilha exibia tabelas de preços que variavam de R$ 40 (chamada de vídeo de cinco minutos) a R$ 900 (pernoite), além de pacotes de fotos e vídeos entre R$ 50 e R$ 90 e sessões presenciais a partir de R$ 150.

Para a efetivação do suposto encontro, os criminosos exigiam um pagamento antecipado a título de “liberação do acesso” ao imóvel, seguido de novas cobranças sob o pretexto de comprar produtos para o programa. Registros das provas incluem comprovantes de transferências via Pix efetuadas por vítimas, além de anúncios ativos registrados na segunda-feira (2/11).

Segundo o delegado, quando a vítima percebia a fraude e interrompia os repasses financeiros, os golpistas migravam para a etapa da extorsão, enviando fotos e vídeos com armas de fogo e simulando estar a caminho da residência do contratante. "Quando essas vítimas percebiam que haviam, na verdade, caído em um golpe e cessavam os pagamentos, entrava o segundo tempo do crime, momento em que eles passavam a exigir valores sob a alegação de ligação com facções criminosas e ameaças de inclusão em listas vermelhas".

Sob forte coação, os criminosos tentavam amedrontar as vítimas afirmando integrar organizações perigosas e ameaçando expor suas imagens em redes sociais e veículos de comunicação caso novos depósitos não fossem realizados de forma contínua.

O trabalho de inteligência policial consistiu no mapeamento dos terminais telefônicos utilizados pelo grupo e no rastreamento do fluxo financeiro do dinheiro extorquido. Durante o cumprimento dos mandados em Montes Claros, os agentes focaram na apreensão de telefones celulares, chips e computadores, além do recolhimento de dinheiro em espécie em cédulas de R$ 50 e R$ 100. Os três investigados responderão formalmente pelos crimes de associação criminosa, estelionato e extorsão.

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Como medida de prevenção, a PCDF orienta que a população jamais efetue pagamentos antecipados e desconfie de perfis com fotografias excessivamente produzidas combinadas a valores cobrados desalinhados com a qualidade anunciada.

"Sempre desconfie de pedidos antecipados de pagamento e daquelas fotografias de pessoas excessivamente produzidas cujos valores cobrados pelo programa não condizem minimamente com a qualidade ou com o acervo visual apresentado no perfil”, destacou o delegado.

Caso alguém seja abordado com ameaças, a orientação é não ceder às exigências de dinheiro — que se tornam contínuas —, comunicar imediatamente a instituição bancária para tentar contestar transações via Pix e procurar a delegacia de polícia mais próxima para o registro da ocorrência. "Nunca ceda a essas exigências de pagamento, pois uma vez que a vítima realiza a transferência, as ameaças e as cobranças passam a se perpetuar de forma absolutamente infinita”.



















