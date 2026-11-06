DF oferece 994 vagas de emprego nesta sexta-feira

A seleção engloba oportunidades para profissionais de variados níveis de escolaridade e perfis de qualificação - (crédito: Getty Images)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal abrem o atendimento nesta sexta-feira (6/11) com 994 vagas de emprego disponíveis para a população local. A seleção engloba oportunidades para profissionais de variados níveis de escolaridade e perfis de qualificação, contemplando tanto trabalhadores com experiência comprovada quanto candidatos em busca do primeiro emprego.

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Entre as funções com maior demanda, a ocupação de operador de caixa lidera o volume de ofertas do dia, com 189 postos de trabalho abertos. Para essa função, os rendimentos chegam a R$ 1,7 mil mensais, acrescidos de benefícios trabalhistas. O destaque para a maior remuneração do dia fica com a área da construção civil. O cargo de mestre de obras conta com uma vaga aberta na Asa Norte e salário ofertado de R$ 6 mil, além de benefícios.

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Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem cadastrar o currículo diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Outra opção é comparecer presencialmente a uma das 16 unidades das Agências do Trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo quem não encontrar uma vaga compatível no momento pode manter o cadastro atualizado no sistema, que realiza o cruzamento automatizado entre o perfil do candidato e as exigências de futuras oportunidades contratantes. Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço físico das agências para entrevistas também podem efetuar o cadastro presencialmente, por e-mail ou pelo Canal do Empregador.