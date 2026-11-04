Brasil cria 121 mil empregos formais em setembro, aponta Caged

O Brasil abriu 121.305 vagas formais de trabalho em setembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (4/11) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado da movimentação do mercado de trabalho formal no mês também mostrou 2.214.437 milhões de admissões e 2.093.132 milhões de desligamentos.

A criação de vagas de trabalho no mês foi menor do que a registrada em agosto, quando o Caged apontou 165,8 mil postos formais, 2,29 milhões de admissões e 2,13 milhões de desligamentos.

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Em setembro, quatro dos cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo de vagas. Serviços liderou a abertura de postos, com 81.241, seguido por indústria (19.285), comércio (15.697) e construção (9.468). Já a agropecuária registrou fechamento de 4.381 vagas formais.

Selic

A divulgação dos dados de emprego formal ocorreu momentos antes de o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciar a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 13,75% ao ano.

Durante a apresentação dos dados do Caged de setembro, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a Selic tem pressionado negativamente a criação de novas vagas de emprego.

"Dados são reflexo da desaceleração do crescimento. A taxa de juros vem machucando o ritmo de investimentos e isso reflete no número de empregos gerados. Também pode ter pontualmente mudanças de segmentos que podem diminuir emprego e sendo compensado por vendas on-line", disse Marinho.