Agências do trabalhador oferecem 1.324 vagas de emprego nesta quinta-feira

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem um total de 1.324 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (5/11). O conjunto de oportunidades contempla candidatos com diferentes níveis de escolaridade, abrangendo tanto profissionais que já possuem experiência prévia quanto aqueles que buscam ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho.

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A função de gerente de restaurante se destaca pela maior remuneração, oferecendo salário de R$ 4,7 mil mensais mais benefícios, com quatro vagas abertas concentradas em Taguatinga Norte. Já a ocupação com maior volume de ofertas é a de operador de caixa, que reúne 244 oportunidades, apresentando remuneração que alcança R$ 1,7 mil, além dos benefícios.

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Para concorrer aos processos seletivos, os candidatos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o trabalhador não encontre uma oferta atrativa no momento, o registro permanece ativo para seleções futuras, visto que o sistema cruza automaticamente o perfil dos candidatos com as demandas das contratantes.

Além disso, empregadores e empreendedores interessados em disponibilizar vagas ou utilizar as instalações das agências para entrevistas podem se cadastrar nas unidades presenciais, por email ou por meio do Canal do Empregador.