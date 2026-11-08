Pastéis, bolos e açaí: sabores que movimentam o centro de Brasília

Com o tempo, a pastelaria Viçosa virou ponto turístico e seu pastel com caldo de cana ficou famoso - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Não importa o horário, brasilienses fazem filas em meio à correria do dia a dia na Rodoviária do Plano Piloto e no Setor Comercial Sul (SCS) para lanchar. Entre as delícias que atraem quem trabalha na região e quem está de passagem, estão desde os tradicionais pastéis até novidades gastronômicas. Tapioca, pudim, café, bolos e açaí são alguns dos sabores que fazem parte do cotidiano do centro da cidade.

Na Rodoviária do Plano Piloto, a Viçosa caiu no gosto da população com os pastéis acompanhados de caldo de cana. A história da loja começou quando Sebastião Gomes da Silva e a esposa, casal de mineiros que morava em Sobradinho, iam sair em lua de mel. Enquanto esperavam o ônibus, eles compraram um pastel de Eugênio Apolônio, senhor que vendia o salgado em uma cesta. Silva, conhecido como Tião Padeiro, propôs uma sociedade a Apolônio, que topou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao longo dos anos, a loja se expandiu, ganhou popularidade e virou ponto turístico. Um dos três filhos do casal, Saul Gomes da Silva, de 58 anos, assumiu há três anos o negócio. Ele conta que cresceu junto com o empreendimento. "Como Brasília era muito nova, não havia muita vida noturna, não tinha muitos pontos comerciais, então, o pastel da Viçosa virou a comida típica da capital", avalia.

30/10/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Pastelaria Viçosa - Gastonomia. Na foto, Saul Gomes. (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Há cerca de um mês, a loja introduziu uma novidade: a casquinha de caldo de cana. De acordo com Saul, ela tem feito sucesso, especialmente em dias de calor. É uma alternativa refrescante e diferente para quem gosta do sabor da cana. Apesar da inovação, a tradição segue sendo traço marcante do local. "É uma tradição do brasiliense. Uma comida popular, relativamente barata, que caiu no gosto. O público da Viçosa vai do pecador ao padre, do estudante ao doutor. Ela abrange todos os cidadãos de Brasília", observa Saul.

Valter Anselmo, 56, é um dos frequentadores fiéis. Morador de Águas Lindas, o fiscal de ônibus trabalha toda sexta-feira na Rodoviária. É quando ele aproveita para pedir dois pastéis de queijo na Viçosa, acompanhados de bastante molho de pimenta e caldo de cana. "Fui pioneiro aqui. Nem me lembro quando comecei a frequentar. É realmente uma delícia", opina.

A poucos metros dali, no Setor Comercial Sul, a Panificadora Essepê tem movimento das 6h às 20h. O gerente Marlon Ribeiro, 40, destaca que a parte da manhã é o turno mais cheio, com pedidos de mistos quentes, bolos, pudins, omeletes, tapiocas e cuscuzes.

Apesar de ser uma padaria, ele conta que, na hora do almoço, o macarrão é um dos carros-chefe do estabelecimento. "Cada porçãozinha vem separada com quantidade e peso certos", explica. "Têm vários tipos de macarrão: com molho branco, vermelho e com os dois. Além de acompanhamentos de frango, carne de sol, bacon e até calabresa."

Sentado com um chapéu-coco na cabeça, Mario Pereira, 78, é uma das figuras assíduas tomando café com um salgado em alguma das mesas da padaria. Ele alterna entre temporadas em Brasília, onde moram seus filhos, e em São Paulo (SP). Quando está na capital, ele vai todos os dias à panificadora.

Mario Pereira, 78 anos, é frequentador assíduo da Panificadora Essepê e não dispensa o café e o salgado (foto: Manuela Sá/CB/DA Press)

Sobremesas

O centro de Brasília não se resume apenas a comidas salgadas. Em meio aos ambulantes do SCS, a Fábrica de Bolos carrega a tradição dos doces da Vó Alzira. Ela era do Rio de Janeiro (RJ) e passava por necessidades financeiras. Para sobreviver na capital carioca, iniciou a confecção e vendas de bolos, ganhando fama na região. "A loja existe desde 2007. Vó Alzira está viva e tem várias franquias pelo Brasil. Em Brasília, tem três: no Sudoeste, Noroeste e Setor Comercial Sul", detalha a atendente Rávilla Oliveira, 20.

Segundo ela, a clientela média é de 80 e 90 pessoas por dia, a maior parte trabalhadores da região. "Eu acho que o motivo de vender bastante é que a gente faz tudo na hora, bem elaborado e com as receitas bem feitas", diz a atendente. "O cardápio é algo muito inovador, com bolos que eu nem sabia que existiam."

"Eu acho que, o motivo de vender bastante, é porque a gente faz tudo na hora, bem elaborado e com as receitas bem feitas" afirma Rávilla Oliveira (foto: Manuela Sá/CB/DA Press)

Na loja, os produtos mais vendidos são os bolos inteiros. Entre os sabores em destaque estão nozes com brigadeiro, frutas vermelhas e chocolate com morango. Os clientes também podem pedir a cobertura e enfeites que dão um toque especial à experiência gastronômica.

Não é a única sobremesa que faz sucesso no centro de Brasília. No quiosque Trem Mineiro, o produto mais vendido é o açaí com cupuaçu, conhecido como casadinho. A fábrica existe há 15 anos como lugar fixo, mas o proprietário, Juvenil Messias, 51, já fazia açaí antes de colocar a loja no SCS. "A gente começou como ambulante. Antigamente, corria de fiscal e trabalhava com carrinho até desenvolvermos esse lugar", relembra o comerciante. "Trabalhava na Feira dos Importados, na Rodoviária e no Hospital de Base."

No quiosque Trem Mineiro, o produto mais vendido é o açaí com cupuaçu (foto: Manuela Sá/CB/DA Press)

O empreendedor não trabalha apenas com açaí. Após a consolidação do lugar fixo, Juvenil passou a vender salgados e doces, como biscoitos com goiabadas. Ele ressalta que grande parte de seus produtos são naturais e sem manipulação, o que facilita na velocidade de atendimento e promove a higiene dos lanches.

A maioria da clientela é de trabalhadores da região e estudantes. Para ele, o preço e a qualidade são os atrativos. Thiago de Oliveira, 26, é segurança em um prédio próximo do Trem Mineiro e, quando acaba o plantão, passa pelo quiosque e compra açaí com amendoim, leite em pó, leite condensado e paçoca. "Sempre peço a mesma coisa, aqui é o meu ponto de tomar açaí", afirma.

*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso









