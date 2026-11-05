Com mais de 80 expositores, festival de moda circular ocupa Galeria dos Estados

Remoda ocupa Viaduto da Galeria dos Estados em 14 de novembro - (crédito: Ícaro/Divulgação )

A Remoda anunciou a sua nova edição no Viaduto da Galeria dos Estados, em 14 de novembro. O festival de moda circular, que contará com mais de 80 expositores, irá das 11h até às 17h com entrada gratuita para o público. O evento terá brechós, marcas autorais, artesanato e gastronomia, além de programação musical.

Com diversos segmentos da economia criativa, a iniciativa propõe a aproximação do público de pequenos empreendedores e marcas autorais. O espaço será dedicado à moda circular, à produção independente e ao consumo consciente.

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O evento também expande a experiência da moda para outras áreas, como cultura e entretenimento. Haverá atrações musicais, trabalhos artesanais e opções gastronômicas, ampliando a experiência do público durante o evento.

O festival também contará com programação musical ao longo da tarde com apresentações de artistas, sendo os DJs Fraktal e Umiranda, além de shows de Bwayne, JoJo e JWellz, que também assume o comando das músicas no encerramento do evento.

Criada em 2021 por Rafaela Lacerda Fernandes, produtora cultural e formada em design de moda, a Remoda nasceu com o propósito de descentralizar o acesso à moda sustentável e fortalecer o empreendedorismo periférico, segundo a criadora. Desde seu início, o projeto busca valorizar iniciativas independentes e ampliar o espaço de pequenos negócios no mercado da moda.

Estagiário sob supervisão de