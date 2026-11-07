Vice-governador eleito, Gustavo Rocha assume função estratégica desde já

Eleito vice-governador, o advogado Gustavo Rocha (Republicanos) reassumiu o cargo de chefe da Casa Civil. Atuará, assim, em função estratégica na gestão de Celina Leão (PP), no núcleo duro de decisões. O ato de nomeação foi publicado na edição de sexta-feira (6/11) do Diário Oficial do Distrito Federal em meio a escolhas que a governadora está antecipando na organização da equipe que atuará a partir de janeiro, quando começa o mandato que ela conquistou nas urnas.

Gustavo Rocha foi chefe da Casa Civil a partir de 2020 e atuou no dois mandatos de Ibaneis Rocha (MDB). Ele se afastou em abril — mesma época em que Celina assumiu o governo — para integrar como vice a chapa encabeçada por ela não apenas como uma indicação do Republicanos, mas também como um nome da confiança da candidata majoritária.

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Na Casa Civil, Rocha coordenava a burocracia e as questões jurídicas do Executivo, e também era o responsável pela relação institucional com o Judiciário, papel que exerceu quando integrou a equipe do então presidente da República Michel Temer (2016-2018).

Bastidores

Discreto, Gustavo Rocha atua mais nos bastidores. Mas recebeu missões importantes, como coordenar os programas voltados à população em situação de rua e apresentar análises técnicas para respaldar deputados distritais sempre que projetos complexos chegavam à Câmara Legislativa do DF.

No período afastado da Casa Civil, Rocha teve participação, como advogado, nas discussões no Supremo Tribunal Federal (STF), coordenadas pelo ministro Luiz Fux, sobre o aval do Tesouro Nacional para o empréstimo com bancos federais para socorrer o Banco de Brasília (BRB) na crise envolvendo o Banco Master.

O papel do vice-governador sempre depende da relação com quem está no comando. Muitas vezes, tem um papel sem participação real, apenas funcionando em situações de necessidade de substituição do titular. Mas há situações em que o número 02 compartilha decisões ou exerce missões. É o caso, por exemplo, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que, no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocupa o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

No caso de Gustavo Rocha, há possibilidade de assumir o governo do DF em 2030, caso Celina Leão decida disputar a um mandato no Legislativo. Ele ficaria nove meses, com chance de se tornar candidato à reeleição. Mas esse cenário ainda depende de muitas decisões e não está ainda em discussão.

Perfil

Gustavo do Vale Rocha, 53 anos, nasceu em Belo Horizonte (MG). Cursou economia na Universidade de Brasília (UnB) e graduou-se em direito no Ceub, em 2012. Possui especialização em direito econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é pós-graduado pela Escola da Magistratura do Distrito Federal.

No Ceub, é professor de direito civil desde 1999, tendo coordenado o Núcleo de Prática Jurídica da universidade entre 2010 e 2018. Atualmente, encontra-se afastado das funções universitárias por conta da atuação pública.

No governo de Michel Temer, foi ministro dos Direitos Humanos e subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Também integrou a Comissão de Ética Pública da Presidência da República e foi membro da Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFut). Nomeado pela presidente Dilma Rousseff, foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Quando Ibaneis Rocha assumiu o governo, em 2019, Gustavo foi nomeado secretário de Justiça e Cidadania. Em 2020, tornou-se chefe da Casa Civil. Em seu lugar, assumiu a esposa, Marcela Passamani, com quem tem dois filhos.