Crianças do Jardim de Infância visitam o Mané Garrincha pela primeira vez

Com Isabella Andrade*

Conhecer um dos principais palcos do futebol brasileiro e descobrir os espaços que fazem parte da rotina dos atletas foram as atividades, desta quinta-feira (5/11), do passeio escolar dos alunos Miguel Abreu e Alberto Francisco em visita ao Estádio Mané Garrincha. “Eu achei muito legal. Eu nunca tinha conhecido o Mané Garrincha e sempre foi meu sonho conhecer”, conta Miguel, de 6 anos. “Eu gostei bastante. Eu queria até fazer um gol no campo”, relata Alberto, 6.

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A iniciativa é da Terracap Cidadã, que tem como objetivo mostrar as boas ações que a companhia tem em seu cotidiano nas áreas urbanística e ambiental. Uma das atividades seria levar as crianças a um dos principais espaços de Brasília. “Olha, nós somos movidos por sonhos e este dia vai gerar memórias inesquecíveis para essas crianças”, afirma Júlio César de Azevedo, presidente da Terracap.

Júlio César, Presidente da Terracap DF, leva estudantes da rede pública para visita guiada à Arena Mané Garrincha. (foto: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

Ao todo, a iniciativa convidou 160 estudantes do Jardim de Infância 312 Norte, sendo 80 delas no período da manhã e 80 à tarde. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os bastidores do Mané Garrincha, além de aprender mais sobre a história, a arquitetura e o desenvolvimento de Brasília.

Durante o roteiro guiado, os estudantes conheceram espaços que, normalmente, são restritos aos jogadores, como vestiários, sala de imprensa, tribuna de honra, auditório de coletivas e zona mista. As crianças também tiveram a oportunidade de chegar à lateral do campo para observar o gramado de perto.

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O diretor do Jardim de Infância da 312 Norte, Flávio Barbosa, 32, contou que já estava há algum tempo planejando um passeio com as crianças, porém as atividades não eram voltadas para a educação infantil. “Recebemos essa oportunidade da Terracap e a gente abraçou. Conseguimos trazer todas as crianças, é importantíssimo para o desenvolvimento delas”, afirma o educador. “Quanto mais experiências eles tiverem, melhor vai ser o desenvolvimento deles em sala de aula.”

A professora Aline Borges, 26, que acompanha as crianças nas salas de aulas, afirmou que os alunos ficaram bastante “empolgados” com o passeio escolar. “Até a gente se anima porque quem nunca quis visitar esse espaço?”, indaga. “É uma experiência que ajuda muito na formação cultural e social dos alunos.”

Veja as fotos do evento:





















*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado