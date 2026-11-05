Homem é preso após descumprir medida protetiva contra ex-companheira

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (5/11), um homem com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva de urgência em Ceilândia. Segundo as autoridades, o suspeito cometia crimes de violência doméstica e familiar contra ex-companheira, acompanhada pelo Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid).
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Após o descumprimento da medida protetiva, os militares foram acionados, localizaram o homem e deram cumprimento à ordem judicial. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II).
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Além dos crimes de violência doméstica, o detido tem antecedentes policiais por roubo, ameaça e lesão corporal.
A vítima é acompanhada pelo Provid, um programa voltado à prevenção da violência doméstica, que desenvolve ações de acompanhamento e orientação para fortalecer a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Onde pedir ajuda
» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF);
» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.
» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):
Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)
» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.
WhatsApp: (61) 9366-9229
Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468
Telefone: (61) 2326-4615
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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