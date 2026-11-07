Com máxima de 31°C, DF tem sábado de céu nublado e umidade caindo para 35%

O Distrito Federal deve registrar um sábado (7/11) de céu carregado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com muitas nuvens, mas os termômetros continuam subindo, com a temperatura máxima podendo atingir os 31°C, enquanto a mínima pode chegar a 19°C.

Ao longo da manhã, o predomínio será de muitas nuvens no céu brasiliense, sob a influência de ventos fracos vindos da direção leste-nordeste. À medida que o calor aumenta no decorrer do dia, a umidade relativa do ar deve oscilar. O índice máximo pode alcançar 93%, enquanto o nível mínimo deve cair para a casa dos 35% nos momentos mais quentes.

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Entre a tarde e a noite, a combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades no tempo. Nesses períodos, a previsão aponta para a manutenção do céu com muitas nuvens acompanhado de chuva isolada em pontos específicos do DF. A direção dos ventos mudará no período da tarde, soprando no sentido oeste-noroeste, e virará para a direção oeste-sudoeste durante a noite, mantendo a intensidade fraca ao longo de todo o sábado.