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Previsão do tempo

Com máxima de 31°C, DF tem sábado de céu nublado e umidade caindo para 35%

Manhã começa com muitas nuvens na capital. Entre a tarde e a noite, há chance de chuvas pontuais na capital federal

Céu fechado tempestade - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
Céu fechado tempestade - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Distrito Federal deve registrar um sábado (7/11) de céu carregado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com muitas nuvens, mas os termômetros continuam subindo, com a temperatura máxima podendo atingir os 31°C, enquanto a mínima pode chegar a 19°C.

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Ao longo da manhã, o predomínio será de muitas nuvens no céu brasiliense, sob a influência de ventos fracos vindos da direção leste-nordeste. À medida que o calor aumenta no decorrer do dia, a umidade relativa do ar deve oscilar. O índice máximo pode alcançar 93%, enquanto o nível mínimo deve cair para a casa dos 35% nos momentos mais quentes.

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Entre a tarde e a noite, a combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades no tempo. Nesses períodos, a previsão aponta para a manutenção do céu com muitas nuvens acompanhado de chuva isolada em pontos específicos do DF. A direção dos ventos mudará no período da tarde, soprando no sentido oeste-noroeste, e virará para a direção oeste-sudoeste durante a noite, mantendo a intensidade fraca ao longo de todo o sábado.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 07/11/2026 09:37 / atualizado em 07/11/2026 09:51
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