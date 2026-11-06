Estudantes do DF expõem obras sobre surdocegueira na biblioteca da UnB

Átila Lustosa*
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O Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV), escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, promove, até 9 de novembro, a exposição Surdocegueira: Vivências, possibilidades e experiências, no hall do subsolo da Biblioteca Central da Universidade de Brasília (UnB). A iniciativa busca ampliar a conscientização sobre a surdocegueira e apresentar possibilidades de inclusão.
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A mostra reúne obras idealizadas e produzidas por estudantes surdocegos do CEEDV, em projetos pedagógicos que utilizaram diferentes materiais, inclusive uma impressora 3D. As produções apresentam experiências cotidianas, formas de comunicação e trajetórias das pessoas com surdocegueira, além de estimular a reflexão sobre acessibilidade e autonomia.
A ideia surgiu como uma forma de ampliar a visibilidade da surdocegueira, uma condição que compromete, em diferentes graus, a visão e a audição simultaneamente, com impactos na comunicação, na mobilidade e na autonomia. Não se restringe à perda total dos dois sentidos: também inclui diferentes combinações de resíduos visuais e auditivos que não conseguem se compensar mutuamente.
A condição pode ser congênita, quando presente desde o nascimento, ou adquirida ao longo da vida. A comunicação é um dos principais desafios enfrentados por esse público, o que exige estratégias de ensino adaptadas às necessidades de cada estudante. Nesse contexto, a exposição apresenta como a arte também pode contribuir para ampliar as possibilidades de expressão e participação social.
A visitação é aberta e gratuita para toda a comunidade. A proposta é que cada visitante saia da exposição entendendo um pouco mais sobre o universo da surdocegueira.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
*Com informações da Agência Brasília
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