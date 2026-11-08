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FEIRA DA PONTA NORTE

Comunidade se mobiliza para garantir permanência da Feira da Ponta Norte

Nas redes sociais, governadora Celina Leão afirmou que "notificação do DF Legal foi por falta de documentação, e não significa fechamento" do local

João Paulo e Sabrina destacam seu amor pela feira - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)
João Paulo e Sabrina destacam seu amor pela feira - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Localizada na quadra 216 Norte, a Feira da Ponta Norte se consolidou como um território que integra agricultura familiar, agroecologia, produção autônoma e manifestações culturais. Feirantes, artistas e frequentadores se mobilizaram para defender a permanência do espaço, pois temiam que o espaço fosse fechado, após uma notificação do DF Legal.

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A governadora Celina Leão, no entanto, veiculou nas redes sociais uma mensagem para tranquilizar a todos, depois de uma reunião, no Palácio do Buriti, com o presidente da Feira Agroecológica da Ponta Norte, Juliano Silva, e o vice-presidente, Claudionor Barros de Abreu, para discutir a regularização do uso do espaço. "A notificação do DF Legal foi por falta de documentação e não significa fechamento", garantiu a governadora. "Nós estamos aqui para acolher essa associação e para determinar ao nosso secretário de Governo que faça a legalização definitiva dessa feira, para que todos os feirantes possam ter a liberdade de ter seu documento e seu direito de trabalhar ali", acrescentou Celina. 

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Frequentada por um público diverso e integrado por produtores rurais, assentados e trabalhadores autônomos, o espaço opera como um elo entre o campo e a cidade. Para além das bancas de hortifrúti sem agrotóxicos e do artesanato, o local se destaca pelo livre acesso e pela promoção de manifestações artísticas que, muitas vezes, não encontram abrigo na indústria cultural tradicional. Para quem frequenta o local, o apelo da feira transcende a simples troca comercial. 

O artista autônomo Ludi Um, 54 anos, que vive em Brasília desde 2020 e vai à Ponta Norte desde a sua chegada, enxerga a permanência da feira como uma necessidade urgente para o DF. "Eu acho que essa feira, além da resistência, da persistência, da resiliência, ela é extremamente necessária devido a quem ela atende, mas também por quem está trabalhando nela: você poder comer o produto sem veneno, usar um artesanato, ter essa confluência de várias cidades do Entorno", diz. 

"Para mim, como artista autônomo negro, isso aqui é uma brecha, um rasgo, um respiro dentro de uma cidade que é hostil. A feira da Ponta Norte precisa existir com dignidade, existir como espaço de fruição de cultura, de alimento saudável e de vida com qualidade." O caráter democrático do espaço também é enfatizado por Tainá Cary, 31. Natural de Santos, em São Paulo, ela vê a feira como um refúgio acessível em meio à arquitetura e à dinâmica urbana de Brasília.

"Feiras são pontos de encontro, lugares que você não paga para entrar. Você fica horas, você simplesmente desliga, relaxa", avalia Tainá. "Para mim, é importantíssimo que essa feira exista e resista. É o lugar do pobre simplesmente chegar e curtir sem ficar se preocupando se tem dinheiro ou não. No dia que eu não tiver dinheiro, posso vir do mesmo jeito", afirma.

Economia solidária

Para quem vende produtos, a Ponta Norte é o motor da sustentabilidade financeira e da distribuição direta. Bruno Leandro Oliveira, 43, produtor rural do assentamento Roseli Nunes, em Planaltina, comercializa no local desde a fundação e destaca o papel social da cadeia produtiva que abastece o espaço.

"A gente fornece alface, cebola, pimentão, todos os produtos que vêm da reforma agrária. Ela traz uma galera desse processo e essas pessoas não passam nem pela mão dos atravessadores, vêm direto do produtor para o consumidor", explica Bruno. "O mercado não fica só na coisa de você ir lá e comprar. A feira cumpre seu papel social, além de alimentar: trocar ideias, saber de onde vem a produção e conectar Brasília", acrescenta.

A importância econômica também é vital para a feirante Sabrina Passos, 35, que comercializa marmitas veganas no local há quase dois anos. "Quando recebi a notícia de que podia fechar, fiquei desesperada, porque o que eu faço aqui é um terço do que ganho no meu mês. É onde consigo a maioria dos meus clientes", revela Sabrina, enfatizando ainda a importância de regularizar a situação junto aos órgãos públicos. "A feira está se propondo a fazer tudo o que tiver que ser feito dentro dos conformes do que o governo tá pedindo. A gente entende que há problemas, especialmente quanto à organização e ao congestionamento de carros aqui ao lado. Mas isso é completamente resolvível", complementa.

João Paulo Neves Cabral, 36, autônomo que vende pastas de grão-de-bico há dois anos na feira, reforça que o valor do espaço extrapola a comercialização de itens alimentícios. "Você tem na Asa Norte um ponto fixo que, para além das questões financeiras e pessoais, promove a cultura, a diversidade e o debate sobre assuntos pertinentes", observa João Paulo. "Você tem atividade cultural de vários artistas que não são contemplados pela indústria cultural e a vivência dessa efervescência que a Asa Norte pode proporcionar."

Acolhimento

A dimensão comunitária da feira também se revelou crucial em momentos de crise coletiva, como a pandemia da covid-19. O professor de matemática Piragibe da Paixão, 50, que trabalha na escola Paulo Freire e mantém uma banca de livros no local desde 2019, conta que a feira desempenhou um papel vital em sua saúde mental.

"Foi o momento em que fiquei muito triste. Perdi parentes, amigos perderam pais. Eu pensei: 'vou me proteger, botar máscara e ir para a feira botar uma mesa para deixar os livros à disposição de quem tá em casa para distrair a cabeça'", lembra Piragibe, que empresta obras a quem não pode pagar. "Foi o que me salvou de ter uma depressão. Hoje é muito legal estar aqui", ressalta o professor.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 08/11/2026 05:00 / atualizado em 08/11/2026 07:53
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