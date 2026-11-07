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Lago Paranoá

Corpo é encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK

Remadores avistaram um homem sem vida no Lago Paranoá e acionaram o CBMDF. Vítima ainda não foi identificada

O corpo de um homem adulto foi encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à ponte JK. Vítima ainda não foi identificada - (crédito: CBMDF/Divulgação)
O corpo de um homem adulto foi encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à ponte JK. Vítima ainda não foi identificada - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, na manhã deste sábado (7/11), o corpo de um homem adulto, no Lago Paranoá. De acordo com a corporação, o cadáver foi encontrado às 9h09, perto da Ponte JK. A vítima ainda não foi identificada. Ao todo, três embarcações se dirigiram ao local para resgatar o corpo.

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A corporação foi acionada por pessoas que praticavam remo na região avistaram um corpo boiando na água. As equipes levaram a vítima para as margens do Lago, e acionaram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

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Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 07/11/2026 21:06
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