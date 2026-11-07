Corpo é encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK

O corpo de um homem adulto foi encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à ponte JK. Vítima ainda não foi identificada - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, na manhã deste sábado (7/11), o corpo de um homem adulto, no Lago Paranoá. De acordo com a corporação, o cadáver foi encontrado às 9h09, perto da Ponte JK. A vítima ainda não foi identificada. Ao todo, três embarcações se dirigiram ao local para resgatar o corpo.

A corporação foi acionada por pessoas que praticavam remo na região avistaram um corpo boiando na água. As equipes levaram a vítima para as margens do Lago, e acionaram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte.