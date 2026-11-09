Clínica lamenta morte de jovem assassinada por PM e suspende atividades

Alessandra Andrade, 26 anos, foi vítima de disparos de um policial militar na Asa Sul, em Brasília - (crédito: Divulgação)

A clínica de pilates e fisioterapia New Copus lamentou a morte de Alessandra Andrade, de 26 anos, assassinada por um policial militar na madrugada deste domingo (8/11), em um posto de gasolina na 302 Sul. Em comunicado, o estabelecimento em que a vítima trabalhava informou que está consternado com a perda e anunciou a suspensão de todas as atividades nesta segunda-feira (9/11), incluindo o funcionamento da loja, as aulas de pilates e os atendimentos de fisioterapia.

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"É com grande pesar que informamos o falecimento da nossa colaboradora Alessandra", publicou a empresa. Em outra mensagem, o estabelecimento pediu orações pela família da jovem, pela equipe e pela comunidade. "Ainda estamos consternados com essa perda e cremos que toda a nossa comunidade vai senti-la também. Estejam em oração pela família, pela nossa equipe e por nossa comunidade!", diz a nota.

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Despedida

O velório de Alessandra Andrade será realizado nesta segunda-feira (9/11), das 14h às 16h30, na capela 2 do Cemitério de Taguatinga. A jovem morreu após um policial militar atirar contra os ocupantes de uma van em um posto de combustível na Asa Sul. O veículo transportava 16 pessoas que voltavam de uma festa organizada pelo próprio militar e precisou parar para trocar um pneu. Após um suposto desentendimento entre os ocupantes, o policial começou a disparar.

Além da jovem, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas o soldado Daniel Aquino, de 24 anos. Ele foi atingido no tórax e na cabeça, passou por cirurgia e permanece em observação no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). As circunstâncias e a motivação dos disparos são investigadas pela polícia.