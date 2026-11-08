Corpo de jovem morta por PM na Asa Sul será velado nesta segunda

Alessandra Andrade, 26 anos, foi vítima de disparos de um policial militar na Asa Sul, em Brasília - (crédito: Divulgação)

O velório de Alessandra Andrade, de 26 anos, será nesta segunda-feira (9/11), das 14h às 16h30, na capela 2 do cemitério de Taguatinga. A jovem morreu na madrugada de domingo (8/11), após um policial militar disparar contra os ocupantes de uma van em um posto de gasolina na SQS 302, na Asa Sul, em Brasília.

O autor dos disparos foi identificado como um soldado de segunda classe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), identificado como Bruno Cardoso dos Passos, 27 anos, que foi preso horas após o crime, no Parque da Cidade.

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A van transportava 16 pessoas que voltavam de uma festa organizada pelo próprio policial. O grupo precisou parar no posto de gasolina para trocar um pneu. Após um suposto desentendimento entre os ocupantes, o PM começou os disparos. Alessandra era amiga da esposa do militar.

Além da jovem, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas o soldado Daniel Aquino, de 24 anos. Ele foi atingido no tórax e na cabeça, passou por cirurgia e permanece em observação no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). As circunstâncias e a motivação do crime ainda são investigadas pela polícia.