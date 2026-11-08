Homem furta cabos e foge por escola onde ocorria prova do Enem

O suspeito e o material foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (8/11), em Taguatinga Norte, após furtar cabos de uma central de telecomunicações e fugir por uma escola onde ocorria a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ocorrência foi atendida por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 22), do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Os militares foram acionados para verificar um furto na empresa V.TAL, localizada na QNG, Área Especial 46. Durante as buscas, encontraram o suspeito escondido sob a vegetação de uma árvore no telhado. Ao receber ordem de prisão, ele fugiu pulando muros e coberturas e atravessou o Centro de Ensino Fundamental 12 (CEF 12), onde candidatos faziam a prova do Enem.

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O homem seguiu pela Avenida Hélio Prates e tentou se esconder em um estabelecimento comercial, sob telhas, mas acabou localizado e preso. Com ele, foram apreendidos cerca de 10 metros de cabos de energia, 20 metros de fibra óptica, ferramentas e duas facas de serra. O suspeito e o material foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.