Homem furta cabos e foge por escola onde ocorria prova do Enem

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (8/11), em Taguatinga Norte, após furtar cabos de uma central de telecomunicações e fugir por uma escola onde ocorria a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ocorrência foi atendida por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 22), do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
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Os militares foram acionados para verificar um furto na empresa V.TAL, localizada na QNG, Área Especial 46. Durante as buscas, encontraram o suspeito escondido sob a vegetação de uma árvore no telhado. Ao receber ordem de prisão, ele fugiu pulando muros e coberturas e atravessou o Centro de Ensino Fundamental 12 (CEF 12), onde candidatos faziam a prova do Enem.
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O homem seguiu pela Avenida Hélio Prates e tentou se esconder em um estabelecimento comercial, sob telhas, mas acabou localizado e preso. Com ele, foram apreendidos cerca de 10 metros de cabos de energia, 20 metros de fibra óptica, ferramentas e duas facas de serra. O suspeito e o material foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.