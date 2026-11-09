PMDF resgata 37 aves e prende dez homens por rinha de galo no DF

PMDF flagra rinha de galos, apreende 37 animais e encaminha dez suspeitos à delegacia no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma rinha de galos terminou com 37 aves apreendidas e 10 homens conduzidos à delegacia, na Quadra 804, Lote 10, no Recanto das Emas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou a prática de maus-tratos a animais após receber uma denúncia de um motorista de aplicativo. No imóvel, os policiais encontraram dois galos que haviam acabado de sair de um confronto, com ferimentos graves e sangramento intenso.

A ocorrência foi atendida neste domingo (8/11), por policiais militares do 27º Batalhão, por volta das 16h30. A equipe foi acionada por um motorista de aplicativo que informou ter transportado um passageiro até uma residência onde estaria ocorrendo uma rinha de galos. Com as informações sobre o endereço, os militares foram até o local e confirmaram a denúncia.

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Dentro do imóvel, os policiais identificaram indícios de maus-tratos e de apostas relacionadas aos combates. Durante a vistoria, foram encontradas 37 aves e dez homens apontados como participantes da atividade.

Além dos animais, a PMDF apreendeu maletas utilizadas para o transporte dos galos, seringas, antibióticos e esparadrapos usados para fixar esporas de metal nas aves. Os equipamentos aumentam a gravidade dos ferimentos provocados durante as brigas. Outros materiais relacionados à prática também foram recolhidos.

Segundo a corporação, a situação caracteriza, em tese, crime ambiental de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, além de possível prática relacionada à exploração de jogos de azar. Os 10 homens e os materiais apreendidos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.