PM que disparou em van disse que ia "estourar o crânio" de integrantes do grupo

Segundo a Polícia Militar, os pais das meninas dormiam quando foram acordados pelo barulho do tiro. Imagem ilustrativa de uma arma - (crédito: Freepik)

“Ninguém estava entendendo o motivo de ele estar assim. Os meninos foram perguntar. Ele só falava que ia estourar o crânio do Lucas e da Carol (amigo e esposa de Bruno). Teve um momento que ele só repetia isso”, explica uma testemunha, que contou, em depoimento à PCDF, que o grupo entrou na van após saírem da festa em que estavam. Antes dos disparos, Bruno estava calado e isolado no automóvel. A testemunha também contou que, até depois do ocorrido, não sabia que Alessandra, vítima morta no local, havia falecido com os disparos.

Na madrugada deste domingo (8/11), um soldado recém-formado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou disparos de arma de fogo dentro de uma van alugada que transportava 16 pessoas, em um posto de gasolina na 302 Sul. O grupo estava comemorando o aniversário do PM em um bar e estava voltando da celebração.

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Em depoimentos, diversos integrantes do grupo afirmaram que o autor do crime, Bruno Cardoso dos Passos, aparentava ser uma pessoa tranquila, sem sinais de comportamento violento. Outra testemunha que fazia parte do grupo de amigos ficou dentro da van durante e após os disparos. Ela relatou que, quando Bruno saiu do automóvel, ela puxou Alessandra para fugirem e a fisioterapeuta não se movia, mas ainda respirava.

Perguntada, uma terceira integrante do grupo, que interagiu com o PM pouco antes do ocorrido, comentou que ele havia ingerido bebidas alcoólicas durante a noite e estava embriagado. A mesma contou, em depoimento, que, no caminho da van para o posto de gasolina da 302 Sul, os amigos estavam rindo e conversando e Bruno, em determinado momento, levantou a voz e perguntou “vocês estão rindo?”, questionando o que o grupo estava achando engraçado.

No ataque, o autor também feriu a própria esposa com um tiro de raspão e outros três ocupantes do veículo. Ele ingressou na corporação há pouco mais de 40 dias, após concluir o último curso de praças. Após a sequência de tiros, ele fugiu a pé em direção ao Parque da Cidade, onde foi localizado e preso em flagrante, pela própria PMDF, poucas horas depois.