Professor de jiu-jitsu de vítima dos disparos na 302 Sul lamenta a morte da aluna

Professor de Alessandra descreveu a aluna como uma jovem cheia de planos - (crédito: Material cedido ao Correio)

A fisioterapeuta Alessandra Andrade, de 26 anos, assassinada na madrugada de domingo (8/11), na 302 Sul, era aluna de jiu-jitsu do Kadosh Centro de Lutas, em Brasília. Colegas e professores da academia lamentam a perda da atleta, descrita como empenhada e acolhedora, que também cuidava, como fisioterapeuta, dos lutadores da equipe. Alessandra foi atingida na cabeça pelos disparos do soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos, 27, dentro de uma van, em um posto de gasolina. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Nas redes sociais, a equipe Jiu-Jitsu de Primeira e o Centro de Treinamento Professor Ulisses Dias publicaram uma mensagem conjunta. No texto, as academias se unem "à família Kadosh neste momento de dor e despedida" e dizem que a perda da aluna mostra que o esporte vai além do tatame: "É uma família". A publicação termina com votos de conforto aos familiares, aos amigos e à equipe.

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Faixa preta, professor do Kadosh e representante da equipe Tijucão em Brasília, Osias Rodrigues contou ao Correio que Alessandra procurou o jiu-jitsu como uma forma de trabalhar a mente e o corpo. "Ela se mostrou uma pessoa companheira, uma atleta empenhada, que teve grandes transformações físicas e psicológicas, no sentido de sempre estar melhorando", disse.

Segundo o professor, Alessandra também usava a profissão para ajudar os colegas de tatame. "Ela cuidava dos nossos atletas. Eu mesmo sou um dos pacientes que ela tratou muitas vezes, com muito carinho, muito cuidado", relatou.

Ozias descreveu a aluna como uma jovem cheia de planos. "Apenas 26 anos de vida. Ela almejava muitas coisas, sonhos grandiosos, e a interrupção desse sonho, da forma que aconteceu, nos deixa muito entristecidos", afirmou. "Era uma menina cativante, de sorriso fácil, de coração grande, que procurava ajudar todos aqui dentro da academia. Vai deixar uma lacuna muito grande, porque o convívio diário com ela a tornou parte da nossa família."

O sepultamento de Alessandra ocorre na tarde desta segunda-feira (9/11),às 16h30, em Taguatinga.