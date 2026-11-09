Baleados por PM na 302 Sul passam por cirurgia e seguem internados

Feridos em tiroteio dentro de van são levados para o Hospital de Base - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Os dois amigos atingidos por disparos de arma de fogo pelo PM Bruno Cardoso dos Passos, 27 anos, na madrugada deste domingo (8/11), continuam internados no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (9/11), pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração da unidade.

Segundo o instituto, as vítimas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos e estão sob os cuidados de uma equipe multiprofissional do hospital.

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O Iges-DF não informou o estado de saúde dos pacientes. Eles estão entre os quatro feridos do ataque que vitimou a fisioterapeuta Alessandra Andrade.