"Demorei para perceber o que estava acontecendo", diz testemunha dos disparos na 302 Sul

Gabriela Cidade*

Uma das dezesseis pessoas do grupo de amigos que estava na van, quando o Policial Militar Bruno Cardoso dos Passos disparou quinze tiros que matou uma mulher e feriu outras quatro pessoas, na madrugada deste domingo (8/11), contou ao Correio que teve dificuldade em compreender o que ocorria no momento dos tiros.

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“Senti muito medo. Demorei um tempo para perceber o que estava acontecendo. Estamos todos péssimos. Além do luto, tem o trauma”, disse a testemunha, que preferiu não se identificar.

Ela também afirmou que nenhuma pessoa do grupo sabe o que motivou o ocorrido, e que até o momento nunca havia percebido comportamento violento ou agressivo do autor do crime.

O caso

Na madrugada deste domingo (8/11), o soldado recém-formado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos efetuou 15 disparos de arma de fogo dentro de uma van alugada que transportava 16 pessoas, em um posto de gasolina na 302 Sul. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu. O grupo estava comemorando o aniversário do PM que atirou, em um bar, e estava voltando da celebração.

Testemunha ouvida pelo Correio disse que, depois que Bruno fugiu. A polícia chegou ao local no momento em que todos os envolvidos estavam “em desespero e em estado de choque”.

O velório e sepultamento da fisioterapeuta Alessandra Andrade, 26, ocorre na tarde desta segunda-feira (9/11), onde amigos e familiares se reuniram para prestar condolências.

Procurado pelo Correio, o bar onde o grupo comemorou o aniversário confirmou que Bruno esteve no local com os amigos e disse que ele não estava armado durante a festa. Segundo o estabelecimento, todos os clientes são revistados na entrada, e os policiais que chegam armados preenchem um termo de cautela com sua identificação. Depois, acompanhados por funcionários, descarregam a arma em um espaço com caixa de areia e a trancam em um cofre individual. No caso do soldado, a pistola ficou guardada durante todo o evento e só foi retirada na saída.

Ainda de acordo com o bar, a equipe não registrou nenhum incidente envolvendo Bruno na casa. Em nota, o estabelecimento disse lamentar profundamente o ocorrido e se solidarizou com as vítimas e seus familiares.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado