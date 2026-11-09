Militar tem prisão preventiva decretada após audiência de custódia

PM que atirou contra van e matou a jovem Alessandra Andrade presta depoimento - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do policial militar Bruno Cardoso dos Passos, nesta segunda-feira (9/11), após audiência de custódia realizada pelo Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme pedido do Ministério Público (MPDFT).

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De acordo com a Corte, a juíza responsável pela audiência considerou a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a proteção da vítima de violência doméstica e familiar.

Bruno foi autuado por crimes de homicídio consumado e três tentativas, além de tentativa de feminicídio. Segundo o registro, as acusações envolvem, em tese, homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O policial está custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM), conhecido como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

Caso

O soldado Bruno Cardoso é o autor dos disparos, na 302 Sul, contra os ocupantes de uma van alugada para transportar 16 pessoas durante a comemoração de seu aniversário, na madrugada de domingo (8/11). No ataque, ele matou a fisioterapeuta Alessandra Oliveira, 26, e deixou outras quatro pessoas feridas, entre elas, um colega da corporação.