Após reunião de secretários, Celina Leão afirma que contas estão em dia

REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE ESTADO E PRESIDENTES DE EMPRESAS. - (crédito: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, nesta segunda-feira (9/11), que o Governo do Distrito Federal (GDF) conseguiu reorganizar o orçamento e manter os pagamentos em dia. A declaração foi feita no Palácio do Buriti, após reunião com os secretários do governo. Segundo a chefe do Executivo, o encontro teve como objetivo estabelecer um cronograma orçamentário e revisar os gastos da administração pública.

“Não vamos trabalhar com orçamento furado, igual a gente pegou esse problema. Nós queremos que tudo aquilo que foi comprometido nesse exercício seja pago nesse exercício, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou. Celina disse que o governo cancelou empenhos que não foram utilizados e despesas consideradas não prioritárias para reorganizar as contas e garantir o pagamento da folha salarial e dos grandes contratos.

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A governadora também afirmou que o GDF está revisando projetos e contratos para melhorar a eficiência da gestão e a qualidade dos gastos públicos. “A gente quer que o Estado gaste, mas gaste aquilo com preço de mercado, preço justo. Então, a gente vai acompanhar a execução dos recursos para que a gente possa economizar para atender mais pessoas”, declarou.

Sobre o pagamento dos servidores, Celina garantiu que os salários serão depositados normalmente em dezembro. Segundo ela, havia a intenção de antecipar o pagamento, mas a medida não será possível por causa do Fundo Constitucional. “Está tudo tranquilo. Nós já arrumamos o orçamento. A gente queria antecipar o pagamento, mas nós não conseguimos no mês de dezembro, por conta do Fundo Constitucional. Então, vai ser pago no mesmo dia que é. Está tudo certo”, afirmou.