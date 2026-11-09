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Após reunião de secretários, Celina Leão afirma que contas estão em dia

Governadora afirma que pagamentos de servidores estão garantidos em dezembro. "Nós queremos que tudo aquilo que foi comprometido nesse exercício seja pago nesse exercício, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal"

REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE ESTADO E PRESIDENTES DE EMPRESAS. - (crédito: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)
REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE ESTADO E PRESIDENTES DE EMPRESAS. - (crédito: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, nesta segunda-feira (9/11), que o Governo do Distrito Federal (GDF) conseguiu reorganizar o orçamento e manter os pagamentos em dia. A declaração foi feita no Palácio do Buriti, após reunião com os secretários do governo. Segundo a chefe do Executivo, o encontro teve como objetivo estabelecer um cronograma orçamentário e revisar os gastos da administração pública.

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“Não vamos trabalhar com orçamento furado, igual a gente pegou esse problema. Nós queremos que tudo aquilo que foi comprometido nesse exercício seja pago nesse exercício, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou. Celina disse que o governo cancelou empenhos que não foram utilizados e despesas consideradas não prioritárias para reorganizar as contas e garantir o pagamento da folha salarial e dos grandes contratos.

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A governadora também afirmou que o GDF está revisando projetos e contratos para melhorar a eficiência da gestão e a qualidade dos gastos públicos. “A gente quer que o Estado gaste, mas gaste aquilo com preço de mercado, preço justo. Então, a gente vai acompanhar a execução dos recursos para que a gente possa economizar para atender mais pessoas”, declarou.

Sobre o pagamento dos servidores, Celina garantiu que os salários serão depositados normalmente em dezembro. Segundo ela, havia a intenção de antecipar o pagamento, mas a medida não será possível por causa do Fundo Constitucional. “Está tudo tranquilo. Nós já arrumamos o orçamento. A gente queria antecipar o pagamento, mas nós não conseguimos no mês de dezembro, por conta do Fundo Constitucional. Então, vai ser pago no mesmo dia que é. Está tudo certo”, afirmou.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 09/11/2026 16:55 / atualizado em 09/11/2026 16:56
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