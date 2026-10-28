Inmet alerta para tempestades no Norte, Centro-Oeste e Sudeste

O Distrito Federal está sob alerta amarelo do Inmet para perigo potencial de tempestades, com temperaturas variando entre 18°C e 28°C e chuva forte prevista até quinta-feira - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A chuva deve continuar presente em grande parte do Brasil nesta quarta-feira (28/10) e quinta-feira (29/10), com maior concentração de temporais nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias serão marcados por pancadas acompanhadas de trovoadas e temperaturas mais amenas em algumas localidades, enquanto outras áreas do país permanecerão sob calor intenso, com máximas que podem se aproximar dos 40°C.

O contraste será especialmente perceptível entre o norte e o sul da Região Norte. Enquanto Roraima, Amapá e parte do Pará devem registrar tempo seco e temperaturas elevadas, estados como Rondônia, Acre e Amazonas terão condições favoráveis à formação de tempestades.

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No Centro-Oeste, a instabilidade alcança praticamente todos os estados, com previsão de intensificação das chuvas na quinta-feira. Já no Sudeste, os maiores volumes de precipitação devem se concentrar em São Paulo e Minas Gerais, embora o Rio de Janeiro também passe a integrar as áreas sob aviso de tempestades.

Em contrapartida, o tempo deve permanecer predominantemente seco e quente nas faixas norte e leste do Nordeste. No Sul, após um período de estabilidade, a previsão indica o retorno das chuvas, enquanto o extremo sul do Rio Grande do Sul deve continuar com tempo firme.

Centro-Oeste terá chuvas mais intensas na quinta-feira

Depois de vários dias de temperaturas elevadas, os moradores do Distrito Federal, de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem enfrentar uma sequência de dias chuvosos. O Inmet emitiu aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em toda a região, com previsão de pancadas e trovoadas já nesta quarta-feira.

A principal exceção será o extremo sul de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o Paraná, onde as precipitações devem ocorrer com menor intensidade. Nas demais áreas, a combinação de nebulosidade e chuva contribuirá para amenizar o calor recente.

Em Brasília, os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C nesta quarta-feira. Campo Grande também terá máxima de 27°C, enquanto Goiânia poderá chegar aos 28°C. Cuiabá continuará registrando temperaturas mais altas, com previsão de 34°C e sensação de tempo abafado.

A instabilidade deve ganhar força na quinta-feira, especialmente no oeste e sul de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e nas porções oeste e sul de Goiás, onde são esperadas chuvas acompanhadas de trovoadas ao longo do dia.

No noroeste, centro e leste de Mato Grosso, as precipitações devem ocorrer em pancadas, com possibilidade de descargas elétricas isoladas. As demais localidades da região também terão céu predominantemente encoberto e episódios de chuva.

O alerta amarelo continuará válido para todo o Centro-Oeste. Na capital federal, a temperatura mínima prevista será de 18°C, com máxima de 28°C. Goiânia poderá atingir 29°C, enquanto Campo Grande terá máxima de 28°C. Em Cuiabá, a previsão é de que os termômetros não ultrapassem os 30°C, uma redução de quatro graus em relação ao dia anterior.

Norte terá temporais e calor de até 38°C

A Região Norte apresentará condições meteorológicas distintas entre seus estados. Nesta quarta-feira, as chuvas mais intensas devem atingir o leste do Acre, as áreas central e sul do Amazonas, o sul do Pará e os estados de Tocantins e Rondônia, onde há previsão de trovoadas isoladas.

Essas localidades estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. O tempo também deve permanecer instável nas demais áreas do Amazonas, no sudoeste de Roraima, no centro e oeste do Acre e em partes do Pará, embora as precipitações sejam mais isoladas.

No extremo norte da região, entretanto, a ausência de chuva favorecerá a elevação das temperaturas. Grande parte de Roraima, o nordeste paraense e o Amapá devem registrar predomínio de tempo estável. Em Boa Vista, a máxima poderá alcançar 38°C, enquanto Rio Branco terá mínima de 20°C.

Na quinta-feira, as condições de chuva persistirão principalmente nas porções sul e oeste da região. Rondônia deverá ter um dia chuvoso, com trovoadas, enquanto Acre e grande parte do Amazonas registrarão pancadas acompanhadas de descargas elétricas.

A previsão também indica chuvas isoladas no centro e sul de Roraima, em diferentes áreas do Pará e em grande parte do Tocantins. O aviso de perigo potencial para tempestades permanecerá vigente no Acre, em Rondônia, no sudoeste amazonense, no sul paraense e no centro-sul tocantinense.

Enquanto isso, Boa Vista continuará sob calor intenso. A capital de Roraima poderá registrar mínima de 27°C e máxima de 38°C, sem expectativa de alívio significativo nas temperaturas. Palmas e Porto Velho terão mínimas previstas de 23°C.

Sudeste terá frio em São Paulo e avanço das tempestades

No Sudeste, a quarta-feira será marcada por muitas nuvens, mas a distribuição das chuvas deverá variar entre os estados. Pela manhã, as precipitações estarão concentradas principalmente no oeste de Minas Gerais, onde poderão ocorrer trovoadas durante a tarde.

Com o passar do dia, a instabilidade deverá alcançar o Triângulo Mineiro, as regiões central, norte e oeste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e a divisa entre os territórios paulista e fluminense.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no oeste mineiro, no Triângulo Mineiro e em áreas do centro, oeste e norte de São Paulo.

Apesar da possibilidade de chuva, o frio será uma das principais características do tempo na capital paulista. Nesta quarta-feira, os termômetros deverão oscilar entre 12°C e 20°C. Em Belo Horizonte, a previsão é de mínima de 15°C e máxima de 26°C, enquanto o Rio de Janeiro terá temperaturas entre 17°C e 27°C. Em Vitória, a variação será de 18°C a 24°C.

O cenário deverá mudar na quinta-feira, quando a instabilidade ganhará intensidade em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais, com previsão de chuva e trovoadas. Outras áreas mineiras, além do Rio de Janeiro e do norte do Espírito Santo, também poderão registrar precipitações isoladas.

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Com o avanço das áreas de chuva, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades passará a abranger diferentes regiões do oeste, centro e sul de Minas Gerais, além dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, a temperatura continuará baixa, com mínima de 16°C e máxima de apenas 18°C. Já no Rio de Janeiro, os termômetros poderão alcançar 26°C.

Em Belo Horizonte e Vitória, as máximas previstas serão de 28°C e 27°C, respectivamente, com possibilidade de períodos de tempo abafado, apesar da maior presença de nuvens e da previsão de chuva.

O cenário previsto pelo Inmet mantém, portanto, a instabilidade concentrada sobretudo nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, com possibilidade de tempestades em diferentes localidades até quinta-feira. Ao mesmo tempo, o predomínio de tempo seco em áreas mais ao norte do país continuará favorecendo temperaturas elevadas.