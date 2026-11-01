Chuva forte destelha casa no Riacho Fundo 2

Uma chuva forte que caiu no Riacho Fundo 2 na tarde deste domingo (1º/11) arrancou o telhado de uma casa. Imagens registradas pelo Correio mostram os pedaços do teto na rua. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para o risco de pancadas de chuva e trovoadas na tarde deste domingo (1º). O tempo fechado deve continuar nesta segunda-feira (2/11), com termômetros na casa dos 29 °C.

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Ao Correio, a meteorologista Ana Wilke havia adiantado, na quinta-feira (29/10), que o fim de semana seria de temperaturas mais amenas e “sensação de abafamento”, ocasionada pela umidade relativa do ar que estará alta — entre domingo e segunda, deve variar entre 50% e 100%. “O DF não ficará tão seco como estamos acostumados”, afirmou.

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Os termômetros devem esquentar ao longo da semana, podendo chegar aos 30°C na terça (3) e 31°C na quarta, com pancadas de chuva isoladas. Na quinta, a temperatura máxima deve subir para a casa dos 35°C, com céu claro e limpo. A umidade relativa do ar, por sua vez, cai, chegando nos 30%.

O DF está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, ainda de acordo com o Inmet. A Defesa Civil orienta que, durante o período, a população evite utilizar equipamentos eletrônicos que estejam ligados na tomada, ficar longe de janelas e portas metálicas, não ter contato com água e procurar um abrigo seguro na rua, caso esteja em área externa.