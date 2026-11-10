Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita o DF

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou o Distrito Federal nesta terça-feira (10/11). A imagem da santa é a mesma usada no Círio de Nazaré, considerada uma das maiores manifestações religiosas do país e que acontece anualmente em outubro, em Belém do Pará. Na visita ao DF, a imagem foi levada ao Salão Nobre Palácio do Buriti, onde houve uma bênção feita pelo padre Rafael Santos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Essa visita faz parte do calendário de peregrinação de Nossa Senhora. Alguns fiéis vão até o santuário, mas a imagem peregrina também vai onde é convidada. Isso acontece em instituições públicas, privadas, sejam políticas, sociais, religiosas ou educativas. É a mãe que vai visitar os filhos, sempre no espírito de comunhão à igreja local", disse o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré em Belém, Francisco Silva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais: El Niño deve persistir no DF até outono de 2027, prevê Inmet
Assessora do Governo do Distrito Federal (GDF) e ex-comandante da Polícia Militar do DF (PMDF), Ana Paula Habka esteve representando o Palácio do Buriti na cerimônia e celebrou a visita da imagem da santa. "A gente tem que pensar sempre que a presença de uma imagem que é a representação da mãe de Jesus representa a força da mulher, principalmente em um momento onde temos uma governadora mulher aqui no DF. A força da mulher vem, sim, de Maria e hoje os servidores tiveram a oportunidade de ter esse sentimento que milhares de pessoas têm todos os anos em Belém, no Círio de Nazaré. É motivo de muita emoção", afirmou.
Depois do Palácio do Buriti, a imagem peregrina foi levada à Câmara Legislativa do DF (CLDF), onde aconteceu uma sessão solene em homenagem à passagem da santa pela Casa.