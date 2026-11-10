Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita o DF

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou o Distrito Federal nesta terça-feira (10/11). A imagem da santa é a mesma usada no Círio de Nazaré, considerada uma das maiores manifestações religiosas do país e que acontece anualmente em outubro, em Belém do Pará. Na visita ao DF, a imagem foi levada ao Salão Nobre Palácio do Buriti, onde houve uma bênção feita pelo padre Rafael Santos.

"Essa visita faz parte do calendário de peregrinação de Nossa Senhora. Alguns fiéis vão até o santuário, mas a imagem peregrina também vai onde é convidada. Isso acontece em instituições públicas, privadas, sejam políticas, sociais, religiosas ou educativas. É a mãe que vai visitar os filhos, sempre no espírito de comunhão à igreja local", disse o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré em Belém, Francisco Silva.

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Assessora do Governo do Distrito Federal (GDF) e ex-comandante da Polícia Militar do DF (PMDF), Ana Paula Habka esteve representando o Palácio do Buriti na cerimônia e celebrou a visita da imagem da santa. "A gente tem que pensar sempre que a presença de uma imagem que é a representação da mãe de Jesus representa a força da mulher, principalmente em um momento onde temos uma governadora mulher aqui no DF. A força da mulher vem, sim, de Maria e hoje os servidores tiveram a oportunidade de ter esse sentimento que milhares de pessoas têm todos os anos em Belém, no Círio de Nazaré. É motivo de muita emoção", afirmou.

Depois do Palácio do Buriti, a imagem peregrina foi levada à Câmara Legislativa do DF (CLDF), onde aconteceu uma sessão solene em homenagem à passagem da santa pela Casa.