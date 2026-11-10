Operação Moto Legal aborda 88 motociclistas na Epia; 46 são autuados

Átila Lustosa*
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Na manhã desta terça-feira (10), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), em parceria com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), levou a operação do Moto Legal à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), no km 0. A ação ocorreu entre as 7h e as 9h.
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O objetivo foi garantir a segurança durante as abordagens, sem prejudicar a fluidez do fluxo de veículos na via. Ao todo, 12 agentes de trânsito rodoviário do DER-DF e cinco policiais militares trabalharam em conjunto. As equipes identificaram condutores que circulavam pelo corredor entre os carros e os direcionaram até o ponto de fiscalização.
O balanço da manhã mostra o tamanho da fiscalização: 88 motociclistas foram parados no ponto de controle. Desse total, 46 acabaram autuados e oito motos tiveram que ser guinchadas para o depósito por estarem irregulares. O que mais apareceu nas autuações foi moto com farol ou lanterna alterada e retrovisor fora do padrão.
Para o DER-DF, a blitz não é só para multar. Segundo o gerente de Operações Especializadas, Glaydson Nascimento, o trabalho é para evitar acidentes e salvar vidas, com motos em condição de rodar e condutores dentro da regra.
“Trabalhamos para prevenir sinistros e preservar vidas, garantindo que as motocicletas estejam em condições adequadas de circulação e que os condutores cumpram as normas de trânsito”, afirma o gerente de Operações Especializadas do DERDF, Glaydson Nascimento. “A fiscalização também tem um importante papel educativo e contribui para um trânsito mais seguro para todos.”
A Moto Legal não é uma ação isolada. Ela faz parte da rotina de fiscalização do DER-DF nas rodovias do DF, que mira principalmente: se a moto está em bom estado para circular, se a documentação está em dia e se o condutor está habilitado.
*Com informações da Agência Brasília
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