Grupo criminoso com sete pessoas é desmantelado em Samambaia Sul

Sete pessoas foram presas de forma preventiva - (crédito: Reprodução/PCDF)

Na manhã desta terça-feira (10/11), um grupo criminoso de sete pessoas foi desmantelado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em Samambaia Sul. As investigações começaram no fim de 2025. Além das prisões, a polícia também apreendeu drogas e veículos.

Segundo a PCDF, o grupo era estruturado e caracterizado pela divisão de tarefas, tendo domínio territorial nas quadras QR 311 e QR 511 de Samambaia. As investigações também identificaram que pessoas eram utilizadas para habilitar linhas telefônicas e movimentar valores provenientes do tráfico de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: QualificaDF reabre inscrições para 10 mil vagas em cursos gratuitos

Durante as investigações, foram realizadas seis apreensões de entorpecentes que estavam em posse do grupo. Com a apreensão, a prisão preventiva dos sete membros foi decretada.

A polícia também realizou buscas e apreensões em 19 endereços, confisco de quatro veículos, sendo dois carros e duas motos, além do bloqueio de ativos financeiros dos investigados e das pessoas envolvidas com a organização criminosa.

Leia também: PMDF prende dois homens por furto no Núcleo Bandeirante

Nos endereços, drogas — como maconha, crack e cocaína — foram encontradas em grandes quantidades. Além disso, a polícia também apreendeu uma balança de precisão, aparelhos telefônicos e uma arma de pistola, calibre 9mm. Alvos secundários da operação foram presos em flagrante por tráfico de drogas.





