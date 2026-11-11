Porco é flagrado circulando entre calçada e pista em Samambaia

Um porco foi visto passeando pelas ruas da quadra 603, em Samambaia Norte, na noite de terça-feira (10/11). No vídeo, o animal é visto caminhando entre a calçada e a pista, enquanto o motorista, que grava de dentro do carro, freia e desvia do animal. Veja o momento:
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Até o momento, não há informações se o animal pertence a algum morador da região.
Como denunciar:
O Governo do Distrito Federal (GDF) informa que animais de produção soltos em vias públicas representam riscos tanto para motoristas e pedestres quanto para os próprios animais, e podem ser recolhidos pela Gerência de Fiscalização de Animais de Produção.
Para registrar a ocorrência, é importante informar o endereço exato ou um ponto de referência do local onde o animal foi visto. Sempre que possível, o cidadão também deve enviar a localização, além de fotos ou vídeos, para facilitar a identificação e agilizar a equipe responsável pelo recolhimento.
As denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento:
- WhatsApp: (61) 98199-2459
- Telefone: (61) 3274-2338
Ao entrar em contato, o ideal é informar a espécie do animal, a quantidade de animais no local e características que possam facilitar sua identificação, como cor, porte ou qualquer marca visível.