Vídeo mostra correria e desespero quando PM descarrega arma em van no DF

Vídeos das câmeras de segurança do posto de gasolina onde o soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos descarregou uma arma dentro de uma van alugada que transportava 16 pessoas que celebravam o aniversário dele mostram o desespero dos passageiros durante o ataque a tiros. Veja o momento:

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No primeiro registro, às 3h43, a van que transportava o grupo chega ao posto de gasolina da 302 Sul e para próximo ao calibrador de pneus. O motorista desce e abre a porta traseira para que os adultos pudessem sair e circular pelo estabelecimento. Duas pessoas deixam o veículo.

Cerca de dois minutos depois, o clima de tranquilidade dá lugar ao pânico: passageiros começam a sair correndo da van, em desespero. Um carro que estava sendo abastecido também deixa o local rapidamente. Um motorista se esconde atrás de outro veículo para se proteger.

Um homem que já havia descido da van tenta voltar ao veículo, mas cai no chão ao aparentemente tentar desviar de algo. Ele e outras duas mulheres seguem novamente em direção à van, mas correm desesperadamente ao ver Bruno saindo do veículo armado.

Momentos depois, as imagens mostram Bruno caminhando pelo posto, com a arma no bolso e o tênis sujo de sangue. Ele fugiu da cena do crime e foi localizado e preso em flagrante no Parque da Cidade, pela própria PMDF poucas horas depois.

Bruno Cardoso dos Passos, policial militar que atirou contra amigos dentro de van, fugiu após o crime (foto: Cedido ao Correio)

Socorro

Cerca de 15 minutos após os disparos, a primeira ambulância e equipes da Polícia Militar chegam ao posto. Dois minutos depois, os socorristas deixam o local com um homem em uma maca. No mesmo momento, outras três ambulâncias do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegam para prestar atendimento.

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Entre as vítimas dos disparos estão a fisioterapeuta Alessandra Oliveira, de 26 anos, que morreu no local, e Caroline Martin de Oliveira, esposa do militar, atingida de raspão na cabeça.

Indiciamento

O soldado de 27 anos foi indiciado por um homicídio consumado, uma tentativa de feminicídio e três tentativas de homicídio. Além de Alessandra e Caroline, os disparos atingiram outras três pessoas, entre elas o policial militar Daniel Aquino, colega de farda de Bruno, que permanece internado. A investigação apurou as circunstâncias dos tiros e os episódios de violência que antecederam o ataque.

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Durante as investigações, o delegado-chefe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Antônio Dimitrov, afirmou que os relatos colhidos indicavam que o militar havia ameaçado diferentes pessoas antes de efetuar os disparos. O delegado descartou a hipótese de que as demais vítimas fossem apenas alvos acidentais de uma ação direcionada exclusivamente contra a esposa do policial.

Em depoimento, Bruno confirmou que ingeriu whisky durante a confraternização, mas negou ter consumido drogas. Ele também contou que estava armado com uma pistola da corporação durante a festa. Segundo o relato do militar, a arma havia sido guardada em um cofre de segurança do estabelecimento. Questionado se a retirou antes de deixar o local, afirmou não se recordar.

