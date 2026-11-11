Leandro Grass lança livro que traduz e descomplica a política

O professor e pesquisador Leandro Grass lança, nesta quarta-feira (11/11), o livro Política de A-Z: Guia básico para entender o politiquês. A publicação marca um retorno ao período em que o autor ensinava questões sociais em sala de aula. O anúncio da obra ocorre após o docente conquistar cerca de 740 mil votos na eleição para o governo do Distrito Federal.
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A produção literária surgiu a partir de um projeto desenvolvido em 2016. Na ocasião, o objetivo era explicar conceitos políticos para os jovens com clareza. O livro busca descomplicar essas noções e evidenciar como a política se faz presente no cotidiano dos cidadãos.
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Educação e fortalecimento da cidadania
Grass explicou o propósito inicial dos conteúdos produzidos para a internet: "o objetivo desde o início, quando comecei a criar os vídeos, sempre foi contribuir diretamente para o amadurecimento da democracia através da educação política básica".
Ao tratar da importância da área para a sociedade, ele reforçou a função transformadora dessa atividade: "é preciso revitalizar o nobre sentido da política. Lembrar que ela é o instrumento para a construção de uma sociedade mais justa."
Experiência pública e formação acadêmica
Leandro Grass soma passagens pela gestão governamental e pelo parlamento. Ele exerceu o mandato de deputado distrital e disputou duas vezes o governo do Distrito Federal. Entre 2023 e 2026, presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Essa atuação prática dialoga com o seu currículo acadêmico. O profissional atua como professor e pesquisador em sociologia, participação social e políticas públicas. Sua formação acadêmica inclui graduação em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e mestrado pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB.
Serviço
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publicação: Política de A-Z: Guia básico para entender o politiquês, de Leandro Grass;
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data: dia 11 de novembro (quarta-feira), às 19h;
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local: Livraria Travessa do Casa Park.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.