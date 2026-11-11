Caminhão carregado de lixo tomba na BR-020, em Sobradinho

A via foi totalmente interditada para garantir a segurança dos ocupantes do caminhão e das equipes de resgate - (crédito: Crédito: CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (11/11), um caminhão carregando lixo tombou na BR-020, em Sobradinho. O acidente aconteceu por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para resgatar as vítimas. Ao chegar no local, os militares encontraram o caminhão ocupando parte da via. Os três ocupantes já estavam fora do veículo, sem ferimentos graves.

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Eles foram avaliados pelas equipes do CBMDF e transportados conscientes e orientados para a rede hospitalar.

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A via foi totalmente interditada para garantir a segurança dos ocupantes do caminhão e das equipes de resgate. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

