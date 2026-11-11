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Caminhão tombado

Caminhão carregado de lixo tomba na BR-020, em Sobradinho

Três ocupantes do veículo foram encaminhados ao hospital sem ferimentos graves, conscientes e orientados

A via foi totalmente interditada para garantir a segurança dos ocupantes do caminhão e das equipes de resgate - (crédito: Crédito: CBMDF)
A via foi totalmente interditada para garantir a segurança dos ocupantes do caminhão e das equipes de resgate - (crédito: Crédito: CBMDF)

Na tarde desta quarta-feira (11/11), um caminhão carregando lixo tombou na BR-020, em Sobradinho. O acidente aconteceu por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para resgatar as vítimas. Ao chegar no local, os militares encontraram o caminhão ocupando parte da via. Os três ocupantes já estavam fora do veículo, sem ferimentos graves.

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Eles foram avaliados pelas equipes do CBMDF e transportados conscientes e orientados para a rede hospitalar.

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A via foi totalmente interditada para garantir a segurança dos ocupantes do caminhão e das equipes de resgate. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 11/11/2026 18:32
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