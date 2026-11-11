Mulher fica ferida após carro capotar na BR-020, em Planaltina

Uma mulher ficou ferida após a capotagem de um Fiat Fiorino nesta quarta-feira (11/11), na BR-020, em Planaltina. O veículo saiu da pista e ficou tombado fora da via na altura do km 47. O motorista não se feriu e recusou atendimento hospitalar.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h13 e encaminhou quatro viaturas para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, os militares encontraram os dois ocupantes fora do automóvel e caminhando próximos à cena do acidente.
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Após avaliação das equipes de socorro, a passageira foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar. O condutor, no entanto, recusou o encaminhamento ao hospital.
Durante o atendimento, uma faixa da rodovia foi parcialmente interditada para garantir a segurança das equipes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o capotamento.