Usando peruca e roupas femininas, homem furta apartamento de ex-deputado

Um homem disfarçado com roupas femininas, peruca, máscara e óculos furtou o apartamento do ex-deputado distrital Cristiano Araújo (MDB), na Asa Norte, no último domingo (8/11). O criminoso levou joias, relógios, bolsas e outros bens de alto valor.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia, identificou o homem como Bruno da Silva Ribeiro, de 37 anos. Ele entrou disfarçado no condomínio ainda no dia anterior ao crime, alegando ser a prima de uma moradora.

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Para conseguir acesso ao prédio, uma mensagem foi encaminhada à portaria em nome da vítima, solicitando autorização para a entrada do visitante. Após entrar nas dependências, passou mais de 24h escondido no edifício, nas áreas próximas à casa de máquinas e à escada de emergência. No dia seguinte, depois da saída dos moradores, entrou no apartamento de Cristiano Araújo para conduzir o furto.

As câmeras de segurança do prédio registraram a saída de Bruno levando duas malas e uma bolsa e usando uma peça de roupa da vítima. Para identificá-lo, a PCDF reconstruiu o trajeto de fuga, feito por meio de um veículo de aplicativo, e identificou o vínculo do homem com a linha utilizada na contratação da corrida e o perfil falso usado no processo.

Após a descoberta do roubo, uma das vítimas recebeu uma mensagem intimidatória pelo Instagram, que a orientava a não divulgar o acontecido. A investigação relacionou o perfil na rede social com a linha telefônica usada para enviar a mensagem à portaria do prédio.

De acordo com a PCDF, Bruno já havia sido apontado como autor de furtos em apartamentos no Sudoeste, usando métodos parecidos. Ele foi preso preventivamente em março deste ano e liberado em junho, após condenação de dois anos e seis meses de prisão por furto, com o direito de recorrer em liberdade.

A PCDF pediu a prisão preventiva de Bruno, que está foragido. A corporação segue tentando localizar o investigado, recuperar os bens furtados e esclarecer a eventual participação de outras pessoas.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel