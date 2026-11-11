Homem suspeito de matar o irmão no Itapoã é preso em flagrante

A medida ocorreu durante a Operação Baby Jack, por meio da 6ª Delegacia de Polícia. - (crédito: Ed Alves/CB)

Na madrugada desta quarta-feira (11/11), Igor Silva Alves, de 28 anos, foi preso em flagrante, suspeito de matar o próprio irmão, Elisvando Dias da Silva, de 40 anos. O crime aconteceu em via pública, na região do Del Lago II, no Itapoã.

Segundo os relatos colhidos pela polícia, os irmãos começaram uma briga e Igor atingiu Elisvando na cabeça com um vaso de cerâmica. Ainda segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após o vaso se quebrar, Igor utilizou um dos pedaços do objeto para continuar as agressões ao irmão.

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A prisão em flagrante foi realizada por policiais militares que estavam patrulhando a região. Segundo a corporação, os agentes escutaram gritos e uma movimentação estranha na região. Ao investigarem, presenciaram a cena brutal. O suspeito foi contido e levado à 6ª DP (Paranoá).

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O socorro foi acionado para resgatar a vítima, entretanto, Elisvando não resistiu. Policiais civis da unidade também compareceram ao local, realizaram diligências e colheram o relato da mãe dos envolvidos, que presenciou o crime. O local foi preservado para que a perícia fosse realizada.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. A investigação prossegue para esclarecer todas as circunstâncias do fato.



