Transporte escolar no DF terá 100% da frota nesta quinta-feira (12/11)

A operação do transporte escolar da rede pública do Distrito Federal será retomada integralmente nesta quinta-feira (12/11), com 100% da frota em circulação. O comunicado foi feito pela Secretaria de Educação (SEE/DF), após reunião realizada nesta quarta-feira (11/11) com representantes do governo e das empresas responsáveis pelo serviço.

Durante o encontro, que contou com a participação do secretário de Educação, Thiago Peixoto, de representantes da Secretaria de Economia, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) e das empresas prestadoras do serviço, foram alinhados os procedimentos para os repasses dos recursos destinados ao custeio do transporte escolar. Também foi definido um cronograma para assegurar a regularidade dos pagamentos às empresas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A reunião ocorreu após cerca de 15 mil estudantes ficarem sem transporte escolar, nesta quarta-feira (11/11), em razão da falta de pagamento do GDF às empresas responsáveis pela operação. Em nota, a Secretaria de Educação informou que os encaminhamentos acordados buscam garantir a continuidade do serviço e a regularização dos repasses.