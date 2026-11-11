Zoo de Brasília vai alimentar animais com produtos da agricultura familiar

O Papa-DF permite que órgãos e entidades do GDF comprem diretamente da agricultora familiar - (crédito: Divulgação Zoológico de Brasília)

Por Átila Lustosa* — A alimentação dos animais do Zoológico de Brasília agora virá direto do meio rural. A Fundação Jardim Zoológico aderiu ao Programa de Aquisição da Produção da Agricultura, o Papa-DF, e passou a comprar parte das frutas, verduras e legumes de agricultores familiares do Distrito Federal.

O contrato é de R$ 299.996,43 no total, para 18 produtos diferentes. Na lista entram banana, goiaba, abóbora, batata-doce, tomate, cenoura, couve, beterraba e acelga, entre outros.

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Os alimentos vão para cerca de 540 animais que vivem no Zoo. Cada dieta é montada por uma zootecnista, pensando no que cada bicho precisa. Tem animais que só comem frutas. Outros só consomem plantas. Há os que comem de tudo e os carnívoros. Por isso, o alimento fresco e de qualidade faz diferença na saúde e no bem-estar deles.

O Papa-DF foi criado para abrir mercado para quem produz em pequena escala. Com ele, órgãos do GDF podem comprar direto do agricultor familiar, sem atravessador. A ideia é fortalecer a economia do campo, gerar emprego e renda e valorizar o que é produzido aqui no DF.

O programa é coordenado pela Secretaria de Agricultura (Seagri-DF).

Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso